В группировке "Днепр" успешно применили противодронный комплекс "Елка"

"Для того чтобы его использовать, надо включить электронику на предварительно ровно выставленном изделии. Подождать определенное время, комплекс выйдет в боевое положение и будет готов к работе… От оператора требуется только визуальное наблюдение цели, захват ее головкой данного комплекса и нажатие на спуск. Дальше система действует автономно… Изделие автоматически догонит цель и поразит ее своим кинетическим воздействием", - объяснил военнослужащий.