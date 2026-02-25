Рейтинг@Mail.ru
В группировке "Днепр" успешно применили противодронный комплекс "Елка"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:40 25.02.2026
В группировке "Днепр" успешно применили противодронный комплекс "Елка"
В группировке "Днепр" успешно применили противодронный комплекс "Елка" - РИА Новости, 25.02.2026
В группировке "Днепр" успешно применили противодронный комплекс "Елка"
Расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" успешно применили на каховском направлении новые противодронные комплексы "Елка", сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В группировке "Днепр" успешно применили противодронный комплекс "Елка"

РИА Новости: расчеты ПВО "Днепра" успешно применили новый комплекс "Елка"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 25 фев - РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" успешно применили на каховском направлении новые противодронные комплексы "Елка", сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Моряк".
"Изделие "Елка". Данное изделие предназначено для поражения маломерных маневренных воздушных целей… Легкая, простая в использовании. И эффективная. Показала себя хорошо. Да, есть у нас применения данного комплекса и пораженные цели… Данные комплексы поступили на вооружение группировки "Днепр" в достаточном количестве ... и используются довольно успешно на нашем направлении… Это новые комплексы и сейчас осваиваются", - сказал РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Моряк".
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
24 февраля, 06:46
По словам военного, комплекс прост в использовании и требует минимальной подготовки.
"Для того чтобы его использовать, надо включить электронику на предварительно ровно выставленном изделии. Подождать определенное время, комплекс выйдет в боевое положение и будет готов к работе… От оператора требуется только визуальное наблюдение цели, захват ее головкой данного комплекса и нажатие на спуск. Дальше система действует автономно… Изделие автоматически догонит цель и поразит ее своим кинетическим воздействием", - объяснил военнослужащий.
