В группировке "Днепр" успешно применили противодронный комплекс "Елка"
ГЕНИЧЕСК, 25 фев - РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" успешно применили на каховском направлении новые противодронные комплексы "Елка", сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Моряк".
"Изделие "Елка". Данное изделие предназначено для поражения маломерных маневренных воздушных целей… Легкая, простая в использовании. И эффективная. Показала себя хорошо. Да, есть у нас применения данного комплекса и пораженные цели… Данные комплексы поступили на вооружение группировки "Днепр" в достаточном количестве ... и используются довольно успешно на нашем направлении… Это новые комплексы и сейчас осваиваются", - сказал РИА Новости офицер ВС РФ
с позывным "Моряк".
По словам военного, комплекс прост в использовании и требует минимальной подготовки.
"Для того чтобы его использовать, надо включить электронику на предварительно ровно выставленном изделии. Подождать определенное время, комплекс выйдет в боевое положение и будет готов к работе… От оператора требуется только визуальное наблюдение цели, захват ее головкой данного комплекса и нажатие на спуск. Дальше система действует автономно… Изделие автоматически догонит цель и поразит ее своим кинетическим воздействием", - объяснил военнослужащий.