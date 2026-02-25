Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026

Эксперт рассказал о применении ВСУ мин с эффектом Доплера
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:16 25.02.2026
Эксперт рассказал о применении ВСУ мин с эффектом Доплера
Украинские военные начали применение мин на радиовзрывателях с эффектом Доплера, но методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения...
специальная военная операция на украине
дмитрий садовник
в мире
2026
Новости
дмитрий садовник, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Садовник, В мире
Эксперт рассказал о применении ВСУ мин с эффектом Доплера

РИА Новости: ВСУ начали применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные начали применение мин на радиовзрывателях с эффектом Доплера, но методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения БПЛА, рассказал РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник.
"Сейчас украинские военные в зоне СВО стали активно применять мины на взрывателях с эффектом Доплера. Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины", - сказал Садовник.
По его словам, методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения БПЛА, так как их детекция осуществляется за счет обнаружения радиосигнала.
