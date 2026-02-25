https://ria.ru/20260225/spetsoperatsiya-2076536417.html
Эксперт рассказал о применении ВСУ мин с эффектом Доплера
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные начали применение мин на радиовзрывателях с эффектом Доплера, но методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения БПЛА, рассказал РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник.
"Сейчас украинские военные в зоне СВО стали активно применять мины на взрывателях с эффектом Доплера. Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины", - сказал Садовник
По его словам, методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения БПЛА, так как их детекция осуществляется за счет обнаружения радиосигнала.