Эксперт рассказал о применении ВСУ мин с эффектом Доплера

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные начали применение мин на радиовзрывателях с эффектом Доплера, но методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения БПЛА, рассказал РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник.

По его словам, методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения БПЛА, так как их детекция осуществляется за счет обнаружения радиосигнала.