Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы одним снарядом РСЗО "Торнадо-С" уничтожили до взвода украинских боевиков, прятавшихся в здании в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета группировки войск "Север" с позывным "Москва".

"Была обработана цель - скопление личного состава в укрытии. Расчетом БПЛА было обнаружено до взвода националистов. Дождались пока они (соберутся - ред.) в одном здании. (Расчет РСЗО - ред.) быстро и точно выехал, отработал по зданию. Цель уничтожена", - сказал он.