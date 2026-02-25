https://ria.ru/20260225/spetsoperatsiya-2076532682.html
Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области
Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области - РИА Новости, 25.02.2026
Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области
Российские артиллеристы одним снарядом РСЗО "Торнадо-С" уничтожили до взвода украинских боевиков, прятавшихся в здании в Харьковской области, рассказал РИА... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
2026
Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области
РИА Новости: артиллеристы одним ударом "Торнадо-С" уничтожили взвод ВСУ