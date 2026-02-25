Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/spetsoperatsiya-2076532682.html
Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области
Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области - РИА Новости, 25.02.2026
Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области
Российские артиллеристы одним снарядом РСЗО "Торнадо-С" уничтожили до взвода украинских боевиков, прятавшихся в здании в Харьковской области, рассказал РИА... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T03:05:00+03:00
2026-02-25T03:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073596972_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_280f9cb1d1d07d6e6c1962b1add78cd1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073596972_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_682481c4f7bfcce11f00c6608aecc335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области

РИА Новости: артиллеристы одним ударом "Торнадо-С" уничтожили взвод ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки М-46 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении
Боевая работа расчета пушки М-46 спецназа Ахмат на Сумском направлении - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки М-46 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы одним снарядом РСЗО "Торнадо-С" уничтожили до взвода украинских боевиков, прятавшихся в здании в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета группировки войск "Север" с позывным "Москва".
"Была обработана цель - скопление личного состава в укрытии. Расчетом БПЛА было обнаружено до взвода националистов. Дождались пока они (соберутся - ред.) в одном здании. (Расчет РСЗО - ред.) быстро и точно выехал, отработал по зданию. Цель уничтожена", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала