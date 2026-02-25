ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Артиллерийский расчет морской пехоты уничтожил бронемашину Bradley под Красноармейском, рассказал РИА Новости механик-водитель 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Метис".

Вражескую технику своевременно обнаружили операторы беспилотных систем.

"Заметили движение американской техники Bradley. После этого поступила оперативная команда вступить в бой и уничтожить цель", — сообщил военнослужащий.

Он отметил, что расчет действовал быстро и точно.

"С двух снарядов мы остановили вражескую технику, а третьим и четвертым попали уже прямиком — техника была полностью уничтожена", — уточнил "Метис".