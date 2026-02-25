Рейтинг@Mail.ru
Морпехи уничтожили бронемашину Bradley под Красноармейском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:36 25.02.2026
Морпехи уничтожили бронемашину Bradley под Красноармейском
Морпехи уничтожили бронемашину Bradley под Красноармейском - РИА Новости, 25.02.2026
Морпехи уничтожили бронемашину Bradley под Красноармейском
Артиллерийский расчет морской пехоты уничтожил бронемашину Bradley под Красноармейском, рассказал РИА Новости механик-водитель 55-й гвардейской дивизии морской... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
красноармейск
донецкая народная республика
2026
1920
1920
true
Морпехи уничтожили бронемашину Bradley под Красноармейском

РИА Новости: морпехи-артиллеристы уничтожили Bradley под Красноармейском

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Артиллерийский расчет морской пехоты уничтожил бронемашину Bradley под Красноармейском, рассказал РИА Новости механик-водитель 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Метис".
Вражескую технику своевременно обнаружили операторы беспилотных систем.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
24 февраля, 06:46
24 февраля, 06:46
"Заметили движение американской техники Bradley. После этого поступила оперативная команда вступить в бой и уничтожить цель", — сообщил военнослужащий.
Он отметил, что расчет действовал быстро и точно.
"С двух снарядов мы остановили вражескую технику, а третьим и четвертым попали уже прямиком — техника была полностью уничтожена", — уточнил "Метис".
Город Красноармейск в ДНР был освобожден 1 декабря 2025 года силами российской группировки "Центр".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскДонецкая Народная Республика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
