В Москве состоится премьера музыкального спектакля "Последнее дежурство"

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. В Москонцерт Холле 25 февраля в 18:00 состоится премьера музыкального спектакля "Последнее дежурство" по книгам ветерана Группы "Альфа" Алексея Филатова.

Спектакль основан на реальных событиях из книг Алексея Филатова "Люди А", "Крещенные небом", "Буденновский рубеж", "НеВойна". В постановке звучат авторские песни Филатова – они становятся эмоциональным стержнем действия. Роли исполняют Евгений Терентьев и Сергей Шолох. Сам автор выходит на сцену в роли Генерала.

"Мы уходим от плакатного изображения. Это спектакль-размышление о выборе, ответственности и незримой связи между теми, кто прошел через ад", - сказал режиссер-постановщик Николай Лазарев, народный артист России, профессор и художественный руководитель мастерской актерского факультета ГИТИС.

По словам, Алексея Филатова, "это история не о героях – о людях".

"О том, что живет между строк официальных сводок. О дружбе, которая не знает слова "бывший"", - отмечает автор.

Для АНО Союз "Офицеры Группы Альфа" это очередной театральный проект по сохранению истории легендарного спецназа. Наряду с документальными сериалами, "Уроками мужества" в школах и предыдущими постановками – еще один способ говорить о памяти, долге и цене выбора.