Мишустин рассказал, что обсуждали на совещании у Путина

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, кабмин и Центральный Банк во вторник обсуждали подходы к бюджетной политике и финансированию дефицита бюджета, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

"То, что касается выбора, как финансировать возникающий дефицит бюджета, знаете, мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, председателя ЦБ РФ - ред.), коллег обсуждали очень большое количество подходов", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.