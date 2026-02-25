Рейтинг@Mail.ru
14:05 25.02.2026
Мишустин рассказал, что обсуждали на совещании у Путина
Президент России Владимир Путин, кабмин и Центральный Банк во вторник обсуждали подходы к бюджетной политике и финансированию дефицита бюджета, сообщил... РИА Новости, 25.02.2026
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин рассказал, что обсуждали на совещании у Путина

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, кабмин и Центральный Банк во вторник обсуждали подходы к бюджетной политике и финансированию дефицита бюджета, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Мишустин 25 февраля выступает в Госдуме с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"То, что касается выбора, как финансировать возникающий дефицит бюджета, знаете, мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, председателя ЦБ РФ - ред.), коллег обсуждали очень большое количество подходов", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
 
