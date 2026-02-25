Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о совещании Путина по экономическим вопросам
13:54 25.02.2026 (обновлено: 14:06 25.02.2026)
Мишустин рассказал о совещании Путина по экономическим вопросам
Мишустин рассказал о совещании Путина по экономическим вопросам - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о совещании Путина по экономическим вопросам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что во вторник вечером президент РФ Владимир Путин провел многочасовое совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 25.02.2026
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Правительство РФ
Мишустин рассказал о совещании Путина по экономическим вопросам

Мишустин: во вторник Путин провел многочасовое совещание по вопросам экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Видеотрансляция выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Видеотрансляция выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Видеотрансляция выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что во вторник вечером президент РФ Владимир Путин провел многочасовое совещание по экономическим вопросам.
Мишустину задали вопрос, как относится правительство к предложению о том, чтобы за счет выпуска специальных облигаций в цифровых рублях, которые выкупит Центральный банк РФ, профинансировать расширение мощностей и рост производительности труда в стратегических отраслях.
Премьер-министр в ответ сообщил о том, что обсуждения уже ведутся.
«
"Мы вчера допоздна у президента (РФ Владимира Путина - ред.) с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, председателем ЦБ РФ - ред.), коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны", - ответил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
