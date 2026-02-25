Мишустин рассказал о совещании Путина по экономическим вопросам

«

"Мы вчера допоздна у президента (РФ Владимира Путина - ред.) с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, председателем ЦБ РФ - ред.), коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны", - ответил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.