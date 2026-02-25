https://ria.ru/20260225/soveschanie-2076636614.html
Мишустин рассказал о совещании Путина по экономическим вопросам
Мишустин рассказал о совещании Путина по экономическим вопросам - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о совещании Путина по экономическим вопросам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что во вторник вечером президент РФ Владимир Путин провел многочасовое совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о совещании Путина по экономическим вопросам
