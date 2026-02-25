Рейтинг@Mail.ru
18:07 25.02.2026
СМИ: сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ
СМИ: сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ
Сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ с инвалидностью, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.02.2026
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
СМИ: сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ с инвалидностью, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Харькове сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) избили демобилизованного ветерана с инвалидностью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, избитому мужчине 55 лет, он инвалид 3-й группы, бывший военнослужащий, снят с военного учета в связи с негодностью к службе. По информации его родственников, утром он вышел во двор, а сотрудники военкомата затолкали его в свой микроавтобус. Нашли мужчину в военкомате. По данным "Страны", в больнице у него диагностировали сотрясение мозга, гематомы на лице и по всему телу, ушибы, вывихи шейных позвонков.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
