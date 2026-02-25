СМИ: сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ

По информации издания, избитому мужчине 55 лет, он инвалид 3-й группы, бывший военнослужащий, снят с военного учета в связи с негодностью к службе. По информации его родственников, утром он вышел во двор, а сотрудники военкомата затолкали его в свой микроавтобус. Нашли мужчину в военкомате. По данным "Страны", в больнице у него диагностировали сотрясение мозга, гематомы на лице и по всему телу, ушибы, вывихи шейных позвонков.