СМИ: сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ
25.02.2026

Сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ с инвалидностью, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Сотрудники ТЦК в Харькове избили бывшего военного ВСУ с инвалидностью
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ с инвалидностью, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Харькове
сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.) избили демобилизованного ветерана с инвалидностью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, избитому мужчине 55 лет, он инвалид 3-й группы, бывший военнослужащий, снят с военного учета в связи с негодностью к службе. По информации его родственников, утром он вышел во двор, а сотрудники военкомата затолкали его в свой микроавтобус. Нашли мужчину в военкомате. По данным "Страны", в больнице у него диагностировали сотрясение мозга, гематомы на лице и по всему телу, ушибы, вывихи шейных позвонков.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.