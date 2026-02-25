В России впервые выявили поддельный узбекский сум

При этом общее число выявленных поддельных банкнот иностранных государств за год выросло на 44%. Всего были обнаружены 2 703 такие подделки.

Положительная динамика выявления фальшивок-"иностранцев" была обеспечена прежде всего за счет "долларов" - больше всего по итогам года было выявлено именно их: 2 650. Также было обнаружено 40 поддельных купюр евро, 12 - юаней.