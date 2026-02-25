https://ria.ru/20260225/som-2076634736.html
В России впервые выявили поддельный узбекский сум
В России впервые выявили поддельный узбекский сум - РИА Новости, 25.02.2026
В России впервые выявили поддельный узбекский сум
Поддельный узбекский сум впервые был обнаружен в России, следует из материалов Банка России.
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Поддельный узбекский сум впервые был обнаружен в России, следует из материалов Банка России.
Ранее, согласно статистике регулятора о фальшивых деньгах с 2010 года, таких подделок в России
не выявлялось.
При этом общее число выявленных поддельных банкнот иностранных государств за год выросло на 44%. Всего были обнаружены 2 703 такие подделки.
Положительная динамика выявления фальшивок-"иностранцев" была обеспечена прежде всего за счет "долларов" - больше всего по итогам года было выявлено именно их: 2 650. Также было обнаружено 40 поддельных купюр евро, 12 - юаней.