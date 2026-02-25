Рейтинг@Mail.ru
В России впервые выявили поддельный узбекский сум - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/som-2076634736.html
В России впервые выявили поддельный узбекский сум
В России впервые выявили поддельный узбекский сум - РИА Новости, 25.02.2026
В России впервые выявили поддельный узбекский сум
Поддельный узбекский сум впервые был обнаружен в России, следует из материалов Банка России. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:48:00+03:00
2026-02-25T13:48:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437556_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_521f3ea8971a23babfeb82d0b5195701.jpg
https://ria.ru/20260219/tsb-2075503725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437556_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_6d94c8616c6ce772d8ed4ffe747c58fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России впервые выявили поддельный узбекский сум

ЦБ РФ: поддельный узбекский сум впервые обнаружили в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Поддельный узбекский сум впервые был обнаружен в России, следует из материалов Банка России.
Ранее, согласно статистике регулятора о фальшивых деньгах с 2010 года, таких подделок в России не выявлялось.
При этом общее число выявленных поддельных банкнот иностранных государств за год выросло на 44%. Всего были обнаружены 2 703 такие подделки.
Положительная динамика выявления фальшивок-"иностранцев" была обеспечена прежде всего за счет "долларов" - больше всего по итогам года было выявлено именно их: 2 650. Также было обнаружено 40 поддельных купюр евро, 12 - юаней.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы
19 февраля, 15:24
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала