В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном снеге
СОЧИ, 25 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение об очень сильном снеге объявлено в горах Сочи с вечера 25 февраля и до утра 26 февраля, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"Штормовое предупреждение об очень сильном снеге на территории МО города Сочи Краснодарского края
. В горах города Сочи в период с 22-23ч 25 февраля и до утра 26 февраля 2026 года количество выпавшего снега достигнет критерия опасного явления - очень сильный снег", - говорится в сообщении.
В администрации курорта рассказали, что в Сочи работает оперативный штаб, все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Дорожная техника готова к работе в горных районах, добавили в мэрии.
Местные власти также напомнили о запрете передвижения на автомобилях без зимней резины.