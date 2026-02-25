Рейтинг@Mail.ru
В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном снеге - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/sochi-2076766020.html
В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном снеге
В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном снеге - РИА Новости, 25.02.2026
В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном снеге
Штормовое предупреждение об очень сильном снеге объявлено в горах Сочи с вечера 25 февраля и до утра 26 февраля, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T23:36:00+03:00
2026-02-25T23:36:00+03:00
сочи
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983321712_0:83:3347:1966_1920x0_80_0_0_081fea6e963009d27d7b38c926bc8480.jpg
https://ria.ru/20260225/snegopad-2076627203.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983321712_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_312859b1f80d7f63c335fd10c3e6f61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, краснодарский край, россия
Сочи, Краснодарский край, Россия
В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном снеге

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение об очень сильном снеге

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПодъемник горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи
Подъемник горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Подъемник горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 25 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение об очень сильном снеге объявлено в горах Сочи с вечера 25 февраля и до утра 26 февраля, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"Штормовое предупреждение об очень сильном снеге на территории МО города Сочи Краснодарского края. В горах города Сочи в период с 22-23ч 25 февраля и до утра 26 февраля 2026 года количество выпавшего снега достигнет критерия опасного явления - очень сильный снег", - говорится в сообщении.
В администрации курорта рассказали, что в Сочи работает оперативный штаб, все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Дорожная техника готова к работе в горных районах, добавили в мэрии.
Местные власти также напомнили о запрете передвижения на автомобилях без зимней резины.
Коммунальные службы во время уборки снега в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
На снежном фронте. Как московские коммунальщики противостоят стихии
Вчера, 14:36
 
СочиКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала