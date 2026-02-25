В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном снеге

СОЧИ, 25 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение об очень сильном снеге объявлено в горах Сочи с вечера 25 февраля и до утра 26 февраля, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение об очень сильном снеге на территории МО города Сочи Краснодарского края . В горах города Сочи в период с 22-23ч 25 февраля и до утра 26 февраля 2026 года количество выпавшего снега достигнет критерия опасного явления - очень сильный снег", - говорится в сообщении.

В администрации курорта рассказали, что в Сочи работает оперативный штаб, все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Дорожная техника готова к работе в горных районах, добавили в мэрии.