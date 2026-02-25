На снежном фронте. Как московские коммунальщики противостоят стихии

Двадцать четвертого февраля на Москву обрушился очередной мощный снегопад.
За сутки выпало около четверти месячной нормы осадков.
Таких сугробов в Москве в феврале не было никогда. В центре города, на Балчуге, они выросли до 81 сантиметра — а рекорд 1994 года составлял 72 сантиметра.
Это самый снежный московский февраль за всю метеоисторию.
Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада.
Очистка города ведется в цикличном режиме — по мере выпадения осадков коммунальная спецтехника выходит для сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров и противогололедной обработки.
Особое внимание уделяется оперативной уборке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта.
Специалисты комплекса городского хозяйства непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.
На улицах работает весь парк снегоуборочной и погрузочной техники, все стационарные снегосплавные пункты функционируют в усиленном режиме.
Автомобилистов призывают быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
