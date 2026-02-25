Рейтинг@Mail.ru
На снежном фронте. Как московские коммунальщики противостоят стихии
14:36 25.02.2026
На снежном фронте. Как московские коммунальщики противостоят стихии
На снежном фронте. Как московские коммунальщики противостоят стихии - РИА Новости, 25.02.2026
На снежном фронте. Как московские коммунальщики противостоят стихии
В Москве продолжаются обильные снегопады, выросли сугробы небывалой высоты. Как столичные улицы расчищают в непогоду — в фотоленте РИА Новости.
москва
фото, москва, снегопад в москве
Фото, Москва, Снегопад в Москве

На снежном фронте. Как московские коммунальщики противостоят стихии

В Москве продолжаются обильные снегопады, выросли сугробы небывалой высоты. Как столичные улицы расчищают в непогоду — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Двадцать четвертого февраля на Москву обрушился очередной мощный снегопад.

Сотрудник коммунальных служб убирает снег во время снегопада в Москве

Двадцать четвертого февраля на Москву обрушился очередной мощный снегопад.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

За сутки выпало около четверти месячной нормы осадков.

Коммунальные службы во время уборки снега в Москве

За сутки выпало около четверти месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Таких сугробов в Москве в феврале не было никогда. В центре города, на Балчуге, они выросли до 81 сантиметра — а рекорд 1994 года составлял 72 сантиметра.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве

Таких сугробов в Москве в феврале не было никогда. В центре города, на Балчуге, они выросли до 81 сантиметра — а рекорд 1994 года составлял 72 сантиметра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Это самый снежный московский февраль за всю метеоисторию.

Трактор убирает снег в Москве

Это самый снежный московский февраль за всю метеоисторию.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада.

Трактор убирает снег в Москве

Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Очистка города ведется в цикличном режиме — по мере выпадения осадков коммунальная спецтехника выходит для сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров и противогололедной обработки.

Сотрудник коммунальных служб во время уборки снега в Москве

Очистка города ведется в цикличном режиме — по мере выпадения осадков коммунальная спецтехника выходит для сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров и противогололедной обработки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется оперативной уборке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта.

Сотрудники коммунальных служб на улице во время снегопада в Москве

Особое внимание уделяется оперативной уборке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Специалисты комплекса городского хозяйства непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

Коммунальные службы во время уборки снега на Красной площади в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На улицах работает весь парк снегоуборочной и погрузочной техники, все стационарные снегосплавные пункты функционируют в усиленном режиме.

Сотрудники коммунальных служб во время уборки снега в Москве

На улицах работает весь парк снегоуборочной и погрузочной техники, все стационарные снегосплавные пункты функционируют в усиленном режиме.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Автомобилистов призывают быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

Уборка снега во время снегопада в Москве

Автомобилистов призывают быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Фото Москва Снегопад в Москве
 
 
