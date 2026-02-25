Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 25.02.2026 (обновлено: 16:03 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/sneg-2076551359.html
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве - РИА Новости, 25.02.2026
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Снег в Москве будет идти до трех часов ночи четверга, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T08:21:00+03:00
2026-02-25T16:03:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916356182_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_6381d296737c40393621dc81d62f84a4.jpg
https://ria.ru/20260225/osadki-2076550329.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916356182_477:0:3208:2048_1920x0_80_0_0_eb6c9774255505b0d8c856f5bda909ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве

Синоптик Тишковец: снег в Москве будет идти до 3 часов ночи четверга

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Снег в Москве будет идти до трех часов ночи четверга, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня (среды. — Прим. ред.) снег продолжится, но меньшей интенсивности — выпадет еще не более двух-четырех миллиметров осадков", — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что снег прекратится к трем часам ночи четверга.
Автомобиль во время снегопада в Москве. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Москве за сутки выпало до 25 процентов месячной нормы осадков
Вчера, 08:06
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала