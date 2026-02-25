https://ria.ru/20260225/sneg-2076551359.html
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Снег в Москве будет идти до трех часов ночи четверга, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.02.2026
