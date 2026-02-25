Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил предварительное слушание по делу Смольянинова*
18:11 25.02.2026
Суд отложил предварительное слушание по делу Смольянинова*
происшествия, россия, артур смольянинов, москва
Происшествия, Россия, Артур Смольянинов, Москва
Суд отложил предварительное слушание по делу Смольянинова*

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктёр Артур Смольянинов*
Актёр Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актёр Артур Смольянинов*. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный районный суд Москвы отложил на март предварительное слушание по уголовному делу актера Артура Смольянинова*, заочно обвиняемого в распространении фейков о российской армии, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, предварительное слушание отложено на 3 марта. Ранее заседание назначали на среду.
Смольянинов* обвиняется по п.п. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).
По версии следствия, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"**, находясь за пределами РФ, сняли видео с высказываниями актера, в которых он сообщил заведомо ложную информацию о деятельности российской армии. В январе 2023 года запись интервью была размещена в открытом доступе на видеохостинге.
Актер объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
**Признана нежелательной организацией в России
