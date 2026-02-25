Суд отложил предварительное слушание по делу Смольянинова*

По версии следствия, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"**, находясь за пределами РФ, сняли видео с высказываниями актера, в которых он сообщил заведомо ложную информацию о деятельности российской армии. В январе 2023 года запись интервью была размещена в открытом доступе на видеохостинге.