Суд отложил предварительное слушание по делу Смольянинова*
25.02.2026
Суд отложил предварительное слушание по делу Смольянинова*
Басманный районный суд Москвы отложил на март предварительное слушание по уголовному делу актера Артура Смольянинова*, заочно обвиняемого в распространении...
2026-02-25T18:11:00+03:00
2026-02-25T18:11:00+03:00
2026-02-25T18:11:00+03:00
Суд отложил предварительное слушание по делу Смольянинова*
Суд в Москве отложил предварительное слушание по делу Смольянинова
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный районный суд Москвы отложил на март предварительное слушание по уголовному делу актера Артура Смольянинова*, заочно обвиняемого в распространении фейков о российской армии, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, предварительное слушание отложено на 3 марта. Ранее заседание назначали на среду.
Смольянинов* обвиняется по п.п. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).
По версии следствия, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"**, находясь за пределами РФ, сняли видео с высказываниями актера, в которых он сообщил заведомо ложную информацию о деятельности российской армии. В январе 2023 года запись интервью была размещена в открытом доступе на видеохостинге.
Актер объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
**Признана нежелательной организацией в России