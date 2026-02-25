https://ria.ru/20260225/smolenskaya-2076643178.html
ВСУ атаковали химзавод в Смоленской области не менее 30 беспилотниками
2026-02-25T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дорогобуж
следственный комитет россии (ск рф)
ВСУ атаковали химзавод в Смоленской области не менее 30 беспилотниками
