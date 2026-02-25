Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали химзавод в Смоленской области не менее 30 беспилотниками - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 25.02.2026 (обновлено: 14:20 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/smolenskaya-2076643178.html
ВСУ атаковали химзавод в Смоленской области не менее 30 беспилотниками
ВСУ атаковали химзавод в Смоленской области не менее 30 беспилотниками - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ атаковали химзавод в Смоленской области не менее 30 беспилотниками
Украинские войска атаковали химический завод ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области не менее 30 беспилотниками, снаряженными взрывными устройствами, сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:16:00+03:00
2026-02-25T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дорогобуж
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
https://ria.ru/20260225/sk-2076642872.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, дорогобуж, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дорогобуж, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ атаковали химзавод в Смоленской области не менее 30 беспилотниками

Химзавод ПАО "Дорогобуж" атаковали не менее 30 БПЛА со взрывными устройствами

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося украинского снаряда
Фрагмент разорвавшегося украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося украинского снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали химический завод ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области не менее 30 беспилотниками, снаряженными взрывными устройствами, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По данным следствия, 25 февраля 2026 года, вооруженные формирования Украины совершили воздушные атаки не менее 30 беспилотными летательными аппаратами, снаряженными взрывными устройствами, на химический завод ПАО "Дорогобуж" в Дорогобужском районе Смоленской области", - говорится в сообщении.
Погибли семеро гражданских лиц, не менее 10 ранены, отметили в СК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Смоленской области после атаки ВСУ на химзавод возбудили дело о теракте
Вчера, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДорогобужСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала