22:21 25.02.2026
Смоленский химзавод открыл горячую линию для семей погибших при атаке ВСУ
Смоленский химзавод открыл горячую линию для семей погибших при атаке ВСУ
Смоленское предприятие "Дорогобуж" открыло горячую линию для семей погибших и пострадавших при атаке дронами ВСУ, сообщило правительство региона. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:21:00+03:00
2026-02-25T22:21:00+03:00
Смоленский химзавод открыл горячую линию для семей погибших при атаке ВСУ

© Фото : соцсетиПожар на химзаводе в Дорогобуже в Смоленской области
Пожар на химзаводе в Дорогобуже в Смоленской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Смоленское предприятие "Дорогобуж" открыло горячую линию для семей погибших и пострадавших при атаке дронами ВСУ, сообщило правительство региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду сообщил, что смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж" в городе Дорогобуж было атаковано украинскими БПЛА. Погибли семеро гражданских лиц, 10 человек ранены. СК сообщал о возбуждении дела о теракте.
"ПАО "Дорогобуж" организовало специальную горячую линию для родственников погибших и пострадавших в результате массированной атаки беспилотников на Дорогобужский округ", - сообщается в Telegram-канале правительства.
В Смоленской области инфраструктура химзавода пострадала после атаки ВСУ
