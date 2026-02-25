https://ria.ru/20260225/smolensk-2076759790.html
Смоленский химзавод открыл горячую линию для семей погибших при атаке ВСУ
Смоленское предприятие "Дорогобуж" открыло горячую линию для семей погибших и пострадавших при атаке дронами ВСУ, сообщило правительство региона. РИА Новости, 25.02.2026
смоленская область
василий анохин
дорогобуж
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Дорогобуж, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Смоленский "Дорогобуж" открыл горячую линию для семей погибших при атаке ВСУ