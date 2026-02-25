Рейтинг@Mail.ru
Найденная на озере в Смоленске перчатка не принадлежит пропавшей девочке - РИА Новости, 25.02.2026
20:37 25.02.2026
Найденная на озере в Смоленске перчатка не принадлежит пропавшей девочке
Найденная на озере в Смоленске перчатка не принадлежит пропавшей девочке - РИА Новости, 25.02.2026
Найденная на озере в Смоленске перчатка не принадлежит пропавшей девочке
Следователи проверили найденную на озере в Смоленске перчатку, но выяснили, что она не принадлежит пропавшей девочке, сообщили РИА Новости в силовых структурах... РИА Новости, 25.02.2026
происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
Найденная на озере в Смоленске перчатка не принадлежит пропавшей девочке

В Смоленске проверили перчатку с озера, она не принадлежит пропавшей девочке

Смоленск
Смоленск
Смоленск
Смоленск. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Следователи проверили найденную на озере в Смоленске перчатку, но выяснили, что она не принадлежит пропавшей девочке, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
В соцсетях одна из жительниц Смоленска рассказала, что бродила по берегу озера Солдатское в надежде найти пропавшую девочку и обнаружила висящую на ветвях дерева серую перчатку. Пользователи сразу же отметили, что на фото девочки, которое публикуется в ориентировках, у нее тоже серые перчатки. Жительница рассказала, что передала эту информацию в поисковый отряд "Сальвар".
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Источник предположил, где может находиться пропавшая в Смоленске девочка
Вчера, 09:48
В силовых структурах региона подтвердили РИА Новости, что информация о перчатке была донесена до следственных органов.
"Проверили перчатку, она не принадлежит девочке", - рассказал собеседник.
Он также отметил, что озеро и его окрестности обследуются в связи с исчезновением ребенка.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Поиски пропавшей в Смоленске девочки продолжатся ночью
Вчера, 20:32
 
