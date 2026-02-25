Найденная на озере в Смоленске перчатка не принадлежит пропавшей девочке

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Следователи проверили найденную на озере в Смоленске перчатку, но выяснили, что она не принадлежит пропавшей девочке, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

В соцсетях одна из жительниц Смоленска рассказала, что бродила по берегу озера Солдатское в надежде найти пропавшую девочку и обнаружила висящую на ветвях дерева серую перчатку. Пользователи сразу же отметили, что на фото девочки, которое публикуется в ориентировках, у нее тоже серые перчатки. Жительница рассказала, что передала эту информацию в поисковый отряд "Сальвар".

В силовых структурах региона подтвердили РИА Новости, что информация о перчатке была донесена до следственных органов.

"Проверили перчатку, она не принадлежит девочке", - рассказал собеседник.

Он также отметил, что озеро и его окрестности обследуются в связи с исчезновением ребенка.