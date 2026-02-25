https://ria.ru/20260225/smolensk-2076744138.html
Найденная на озере в Смоленске перчатка не принадлежит пропавшей девочке
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Следователи проверили найденную на озере в Смоленске перчатку, но выяснили, что она не принадлежит пропавшей девочке, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
В соцсетях одна из жительниц Смоленска
рассказала, что бродила по берегу озера Солдатское в надежде найти пропавшую девочку и обнаружила висящую на ветвях дерева серую перчатку. Пользователи сразу же отметили, что на фото девочки, которое публикуется в ориентировках, у нее тоже серые перчатки. Жительница рассказала, что передала эту информацию в поисковый отряд "Сальвар".
В силовых структурах региона подтвердили РИА Новости, что информация о перчатке была донесена до следственных органов.
"Проверили перчатку, она не принадлежит девочке", - рассказал собеседник.
Он также отметил, что озеро и его окрестности обследуются в связи с исчезновением ребенка.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области
, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.