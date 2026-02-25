https://ria.ru/20260225/smolensk-2076577023.html
Следов пропавшей в Смоленске девочки не нашли на видеорегистраторах
2026-02-25T11:00:00+03:00
2026-02-25T11:00:00+03:00
2026-02-25T11:29:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
происшествия, смоленск, смоленская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Жители Смоленска шлют поисковикам записи с видеорегистраторов, на которые могла попасть пропавшая девятилетняя девочка, но пока на кадрах она не обнаружена, рассказала РИА Новости представитель поискового отряда "Сальвар".
Накануне поисковики и мэр Смоленска
просили откликнуться водителей, проезжавших в районе пропажи девочки, поскольку видеорегистраторы их машин могли зафиксировать передвижения ребенка.
"Люди шлют нам записи с видеорегистраторов, много. Мы все их отсматриваем, но пока следов девочки на них не обнаружено", - рассказала собеседница.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области
, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.