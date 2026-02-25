Следов пропавшей в Смоленске девочки не нашли на видеорегистраторах

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Жители Смоленска шлют поисковикам записи с видеорегистраторов, на которые могла попасть пропавшая девятилетняя девочка, но пока на кадрах она не обнаружена, рассказала РИА Новости представитель поискового отряда "Сальвар".

"Люди шлют нам записи с видеорегистраторов, много. Мы все их отсматриваем, но пока следов девочки на них не обнаружено", - рассказала собеседница.