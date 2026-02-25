Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске продолжают поиски девочки, ушедшей гулять с собакой
09:27 25.02.2026
В Смоленске продолжают поиски девочки, ушедшей гулять с собакой
В Смоленске продолжают поиски девочки, ушедшей гулять с собакой - РИА Новости, 25.02.2026
В Смоленске продолжают поиски девочки, ушедшей гулять с собакой
Отрабатываются все версии исчезновения девочки в Смоленске сутки назад, основной пока нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 25.02.2026
2026
В Смоленске продолжают поиски девочки, ушедшей гулять с собакой

РИА Новости: в Смоленске отрабатывают все версии исчезновения 9-летней девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Отрабатываются все версии исчезновения девочки в Смоленске сутки назад, основной пока нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Пока единой версии нет, все отрабатываются", - сообщил собеседник.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск вторника и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон. Собака вернулась домой без хозяйки.
24 февраля, 22:38
Собака пропавшей в Смоленске девочки не поможет в поиске, считает кинолог
