https://ria.ru/20260225/smolensk-2076559295.html
В Смоленске продолжают поиски девочки, ушедшей гулять с собакой
В Смоленске продолжают поиски девочки, ушедшей гулять с собакой - РИА Новости, 25.02.2026
В Смоленске продолжают поиски девочки, ушедшей гулять с собакой
Отрабатываются все версии исчезновения девочки в Смоленске сутки назад, основной пока нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T09:27:00+03:00
2026-02-25T09:27:00+03:00
2026-02-25T09:27:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
https://ria.ru/20260224/smolensk-2076513981.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
В Смоленске продолжают поиски девочки, ушедшей гулять с собакой
РИА Новости: в Смоленске отрабатывают все версии исчезновения 9-летней девочки
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Отрабатываются все версии исчезновения девочки в Смоленске сутки назад, основной пока нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Пока единой версии нет, все отрабатываются", - сообщил собеседник.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск вторника и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон. Собака вернулась домой без хозяйки.