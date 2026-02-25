Рейтинг@Mail.ru
Слово "абьюзер" могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист - РИА Новости, 25.02.2026
04:26 25.02.2026
Слово "абьюзер" могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист
Слово "абьюзер" могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист - РИА Новости, 25.02.2026
Слово "абьюзер" могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист
Слово "абьюзер" может быть включено в словари русского языка как государственного, так как оно не имеет аналогов, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения... РИА Новости, 25.02.2026
общество
россия
ргпу им. а.и. герцена
общество, россия, ргпу им. а.и. герцена
Общество, Россия, РГПУ им. А.И. Герцена
Слово "абьюзер" могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист

РИА Новости: слово абьюзер может быть включено в словари русского языка

© Fotolia / daria_rizaСловарь русского языка
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Fotolia / daria_riza
Словарь русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Слово "абьюзер" может быть включено в словари русского языка как государственного, так как оно не имеет аналогов, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская.
"К слову "абьюзер" я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским "насильник". На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов", - сказала Козловская.
Она добавила, что слово "абьюзер" вошло в лексикон россиян примерно с 2013 года и имеет высокий показатель частоты использования.
ОбществоРоссияРГПУ им. А.И. Герцена
 
 
