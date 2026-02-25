Слово "абьюзер" могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Слово "абьюзер" может быть включено в словари русского языка как государственного, так как оно не имеет аналогов, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская.

"К слову "абьюзер" я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским "насильник". На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов", - сказала Козловская.