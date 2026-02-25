https://ria.ru/20260225/slovar-2076536830.html
Слово "абьюзер" могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист
Слово "абьюзер" могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист - РИА Новости, 25.02.2026
Слово "абьюзер" могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист
Слово "абьюзер" может быть включено в словари русского языка как государственного, так как оно не имеет аналогов, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T04:26:00+03:00
2026-02-25T04:26:00+03:00
2026-02-25T04:26:00+03:00
общество
россия
ргпу им. а.и. герцена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/13/1496121346_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f2ae7a4d790abf27a972187cecec21ba.jpg
https://ria.ru/20251212/slovar-2061607174.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/13/1496121346_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8a20ec858957c7e86675e08e27c16c60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ргпу им. а.и. герцена
Общество, Россия, РГПУ им. А.И. Герцена
Слово "абьюзер" могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист
РИА Новости: слово абьюзер может быть включено в словари русского языка
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Слово "абьюзер" может быть включено в словари русского языка как государственного, так как оно не имеет аналогов, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская.
"К слову "абьюзер" я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским "насильник". На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов", - сказала Козловская.
Она добавила, что слово "абьюзер" вошло в лексикон россиян примерно с 2013 года и имеет высокий показатель частоты использования.