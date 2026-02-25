Рейтинг@Mail.ru
"Древние танки". Известную античную легенду впервые подтвердили
Наука
 
08:00 25.02.2026
"Древние танки". Известную античную легенду впервые подтвердили
"Древние танки". Известную античную легенду впервые подтвердили
Об этом говорили две тысячи лет, но доказательство появилось только сейчас. В Испании нашли останки слона, который входил в состав армии Ганнибала. Как... РИА Новости, 25.02.2026
история, индия, рим
Наука, история, Индия, Рим
"Древние танки". Известную античную легенду впервые подтвердили

Историк Нефедкин: слонов использовали в военных целях до 70-х годов ХХ века

© Getty Images / PrivizerСтатуи карфагенских слонов в Тунисе
Статуи карфагенских слонов в Тунисе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Getty Images / Privizer
Статуи карфагенских слонов в Тунисе
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Об этом говорили две тысячи лет, но доказательство появилось только сейчас. В Испании нашли останки слона, который входил в состав армии Ганнибала. Как использовали гигантов в бою — в материале РИА Новости.

Боец Карфагена

Находку сделали во время спасательных раскопок недалеко от испанской Кордовы на месте будущего строительства медицинского центра. Более двух тысяч лет назад там стояла древнеримская крепость. Ученые обнаружили остатки улиц, печей и других сооружений позднего железного века. Были и следы военных событий — 12 каменных снарядов для метательных орудий. Но самое интересное ожидало исследователей под обломками глинобитной стены — оттуда извлекли десятисантиметровую запястную кость правой передней ноги слона.
Радиоуглеродный анализ датировал ее третьим-четвертым веком. К этому же периоду относится Вторая Пуническая война между двумя сверхдержавами того времени — Римом и Карфагеном. Один из ее ярчайших эпизодов — переход Ганнибала через Альпы.
© Public domainГаннибал переходит Альпы
Ганнибал переходит Альпы - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Public domain
Ганнибал переходит Альпы
Согласно источникам, в карфагенском войске воевало 37 боевых слонов. Как известно, славы армия вторжения не снискала, а почти все великаны погибли. Выжил лишь один слон по кличке Сур, который помог спастись неудачливому военачальнику.
По мнению авторов исследования, найденное животное не входило в состав того экспедиционного корпуса — видимо, оно погибло в бою у древней крепости близ Кордовы. Скорее всего, этот слон относился к подразделениям, которые помогали Ганнибалу завоевать Испанию. Если так, то смерть великана, возможно, была менее мучительной, чем у 37 собратьев, совершавших изнурительный пятимесячный поход через горы.

Меч в хоботе

До сих пор останки боевых слонов в Европе не находили. Однако из письменных источников известно, что они играли важную роль в военных конфликтах за контроль над Средиземноморьем в эллинистический период.
В Индии использовать слонов в качестве боевых единиц стали, судя по всему, еще в начале первого тысячелетия до нашей эры. Для этого ловили детенышей диких великанов и дрессировали — в частности, учили обращаться c мечом при помощи хобота. Само животное иногда защищали броней.
© Public domainБоевые слоны Ганнибала на переправе через Рону. Картина Анри Мотта
Боевые слоны Ганнибала на переправе через Рону. Картина Анри Мотта - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Public domain
Боевые слоны Ганнибала на переправе через Рону. Картина Анри Мотта
Гигантов использовали не только в полевых сражениях, но и при осадах: например, лбом слона выбивали ворота или подводили зверей к стенам, заставляя их хоботами разрушать укрепления.
Европейцы столкнулись с боевыми слонами во времена походов Александра Македонского. Он и позаимствовал технологию. Великий полководец привел из индийского похода около 200 слонов — захваченных и подаренных.

Слоновьи инновации

Его преемники, диадохи, поделили это наследство, и таким образом боевые слоны распространились по всему Cредиземноморью, объясняет историк Александр Нефедкин. Ученый предпочитает использовать специальное слово — элефантерия.
В частности, этот род войск активно применял царь Пирр из Эпира.
"Он мог действовал нестандартно: иногда ставил слонов в тылу и выводил неожиданно для противника в ключевой момент, что приносило победу. Пусть и пиррову", — рассказывает эксперт.
© Public domainГаннибал Барка
Ганнибал Барка - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Public domain
Ганнибал Барка
Именно в эллинистический период впервые начали устанавливать на спинах слонов деревянную башенку. В состав экипажа входил корнак — погонщик, который управлял слоном с помощью крюка, нажимая на чувствительные зоны за ушами. Сам он обычно не сражался. Кроме него в башне находились лучники или метатели дротиков.
Греки же придумали использовать длинное копье, которым было удобно поражать пехоту противника с высоты — у индийцев такого оружия не было. Всего в башенку помещались два-четыре воина. На бивни слона надевали металлические наконечники для защиты и усиления поражающего эффекта.

"Успокоить невозможно"

"Слоны как боевые единицы действовали не сами по себе, а в координации с пехотой, задачей которой была защита слона. Она охраняли его, чтобы враги не подбежали и не подрезали сухожилия на ногах — достаточно было поранить одну ногу, и слон становился небоеспособен. В этом смысле они походили на современную бронетехнику, для прикрытия которой тоже используют пехоту. Так что не зря этих животных называют древними танками", — продолжает Нефедкин.
Как и танки, слоны производили колоссальный психологический эффект, если враг видел их впервые.
© Public domainБитва при Заме. Гравюра Корнелиса Корта
Битва при Заме. Гравюра Корнелиса Корта - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Public domain
Битва при Заме. Гравюра Корнелиса Корта
"Особенно эффективны они были против вражеской конницы. Например, в Индии коней специально приучали к слонам: ставили неподалеку, чтобы они привыкали и к виду, и к запаху. Европейская конница такого обучения не проходила. Поэтому, когда на нее двигались слоны, лошади начинали нервничать, вставать на дыбы и сбрасывать всадников. Успокоить паникующее животное во время битвы практически невозможно", — говорит историк.
Однако спустя какое-то время, возможно, не со второго и даже не с третьего раза, но войска приспосабливались и учились эффективно противодействовать элефантерии. В частности, против нее хорошо помогали горящие стрелы. Как и другие животные, слоны боятся огня, сами начинают паниковать и тем самым наносят большой урон своим войскам. Есть сведения, что у карфагенских погонщиков на этот случай имелось специальное зубило, которое они забивали в темя потерявшего рассудок зверя.

От Карфагена до Вьетнама

После победы во Второй Пунической войне древние римляне какое-то время сами использовали боевых слонов. Однако к началу нашей эры практически полностью отказались от них. Оставили только для зрелищ — например, для гладиаторских боев.
А вот в Азии — Индии, Индокитае и Персии — век боевых слонов оказался долгим. Последние эпизоды именно боевого применения приходятся на середину XIX столетия, когда произошло Великое восстание сипаев. Однако в качестве гужевого транспорта слоны применялись еще во время войны во Вьетнаме в 1960-1970-х — через двадцать лет после того, как европейские армии, включая советскую, отказались от кавалерии, отмечает историк.
18 февраля, 08:00
"Так выглядел настоящий вампир". Что нашли в древней могиле
18 февраля, 08:00
Находка в Испании среди прочего напоминает о том, что все военные технологии, как бы эффектно они не выглядели в свое время, рано или поздно устаревают. Видимо, прямо сейчас, в эпоху проницаемости поля боя и развития беспилотных технологий, доживают свой век еще одни тяжеловесы с "хоботами" — танки, с которыми так часто сравнивают боевых слонов.
 
Наука история Индия Рим
 
 
