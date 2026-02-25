В Тульской области слесаря обвинили в гибели трех человек от угарного газа

ТУЛА, 25 фев – РИА Новости. Слесарь из Болохово Киреевского района Тульской области обвиняется в гибели мужчины и двух его детей 17 и 19 лет из-за отравления угарным газом, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в Telegram-канале.