В Тульской области слесаря обвинили в гибели трех человек от угарного газа

ТУЛА, 25 фев – РИА Новости. Слесарь из Болохово Киреевского района Тульской области обвиняется в гибели мужчины и двух его детей 17 и 19 лет из-за отравления угарным газом, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в Telegram-канале.
"В Болохово слесарю предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех человек (часть 3 статья 238 УК РФ). Следователем следственного отдела по городу Киреевску СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело по факту гибели мужчины и двух его детей 17 и 19 лет в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования не провел техническое обслуживание газового оборудования в квартире дома по улице Горняков в Болохове. Поэтому существенные недостатки, повлекшие скопления окиси углерода, не были своевременно выявлены, что привело к гибели от угарного газа мужчины, его дочери и сына.
В ходе расследования уголовного дела причастность фигуранта к гибели семьи была подтверждена. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Жительнице Перми вынесли приговор за гибель двух подростков
17 декабря 2025, 10:41