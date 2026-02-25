https://ria.ru/20260225/skvortsova-2076719952.html
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости, 25.02.2026
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы
Глава ФМБА Вероника Скворцова представила президенту России Владимиру Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда". РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:26:00+03:00
2026-02-25T18:26:00+03:00
2026-02-25T18:26:00+03:00
россия
москва
вероника скворцова
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b482c8391089377f7c325953d01351cf.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076719211.html
https://ria.ru/20260218/vaktsina-2075183633.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513957_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_608a537fade866b5235f9b255fac812c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Россия, Москва, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы
Скворцова представила Путину уникальную вакцину от аллергии на пыльцу березы
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова представила президенту России Владимиру Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда".
Путин
в среду ознакомился с выставкой передовых разработок на площадке Форума будущих технологий в Москве
.
На выставке Скворцова
рассказала президенту об уникальной генно-инженерной рекомбинантной вакцине против аллергии на пыльцу березы и против аллергенов на косточкосодержащие фрукты.
"Уникальность ее заключается в том, что мы впервые применили метод картирования аллергена – вычленения из него только тех фрагментов, которые отвечают за формирование гуморального иммунитета, антительного. При этом остальные фрагменты в вакцину не поступают. В результате вакцина полностью лишена аллергенности, она безопасна и очень хорошо переносится", - рассказала Скворцова.
По ее данным, основной этап клинических исследований был завершен в 2025 году.
"Несмотря на то, что был аномально высокий период опыления в 2025 году и плотность пылевых частиц в пять раз превышала обычный сезонный уровень, 25% привитых вообще не имели признаков аллергии, у всех остальных интенсивность была снижена в шесть раз, ни у одного не было выявлено тяжелой формы", - сообщила Скворцова.
Она отметила, что сейчас завершается вакцинация в рамках третьей фазы, предстоящий пылевой период будет контрольным.
"И в конце года мы подаем на постоянную регистрацию", - рассказала Скворцова.