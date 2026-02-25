Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова представила президенту России Владимиру Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда".

Путин в среду ознакомился с выставкой передовых разработок на площадке Форума будущих технологий в Москве

На выставке Скворцова рассказала президенту об уникальной генно-инженерной рекомбинантной вакцине против аллергии на пыльцу березы и против аллергенов на косточкосодержащие фрукты.

"Уникальность ее заключается в том, что мы впервые применили метод картирования аллергена – вычленения из него только тех фрагментов, которые отвечают за формирование гуморального иммунитета, антительного. При этом остальные фрагменты в вакцину не поступают. В результате вакцина полностью лишена аллергенности, она безопасна и очень хорошо переносится", - рассказала Скворцова.

По ее данным, основной этап клинических исследований был завершен в 2025 году.

"Несмотря на то, что был аномально высокий период опыления в 2025 году и плотность пылевых частиц в пять раз превышала обычный сезонный уровень, 25% привитых вообще не имели признаков аллергии, у всех остальных интенсивность была снижена в шесть раз, ни у одного не было выявлено тяжелой формы", - сообщила Скворцова.

Она отметила, что сейчас завершается вакцинация в рамках третьей фазы, предстоящий пылевой период будет контрольным.