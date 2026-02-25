Рейтинг@Mail.ru
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/skvortsova-2076719952.html
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости, 25.02.2026
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы
Глава ФМБА Вероника Скворцова представила президенту России Владимиру Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда". РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:26:00+03:00
2026-02-25T18:26:00+03:00
россия
москва
вероника скворцова
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b482c8391089377f7c325953d01351cf.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076719211.html
https://ria.ru/20260218/vaktsina-2075183633.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513957_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_608a537fade866b5235f9b255fac812c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Россия, Москва, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы

Скворцова представила Путину уникальную вакцину от аллергии на пыльцу березы

© iStock.com / SeventyFourВакцинация ребенка
Вакцинация ребенка - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© iStock.com / SeventyFour
Вакцинация ребенка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова представила президенту России Владимиру Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда".
Путин в среду ознакомился с выставкой передовых разработок на площадке Форума будущих технологий в Москве.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку IV Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путину показали установку для создания вакцин с помощью табака
Вчера, 18:24
На выставке Скворцова рассказала президенту об уникальной генно-инженерной рекомбинантной вакцине против аллергии на пыльцу березы и против аллергенов на косточкосодержащие фрукты.
"Уникальность ее заключается в том, что мы впервые применили метод картирования аллергена – вычленения из него только тех фрагментов, которые отвечают за формирование гуморального иммунитета, антительного. При этом остальные фрагменты в вакцину не поступают. В результате вакцина полностью лишена аллергенности, она безопасна и очень хорошо переносится", - рассказала Скворцова.
По ее данным, основной этап клинических исследований был завершен в 2025 году.
"Несмотря на то, что был аномально высокий период опыления в 2025 году и плотность пылевых частиц в пять раз превышала обычный сезонный уровень, 25% привитых вообще не имели признаков аллергии, у всех остальных интенсивность была снижена в шесть раз, ни у одного не было выявлено тяжелой формы", - сообщила Скворцова.
Она отметила, что сейчас завершается вакцинация в рамках третьей фазы, предстоящий пылевой период будет контрольным.
"И в конце года мы подаем на постоянную регистрацию", - рассказала Скворцова.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы
18 февраля, 13:13
 
РоссияМоскваВероника СкворцоваВладимир ПутинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала