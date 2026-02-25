Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
17:37 25.02.2026
Скворцова каждый год рассказывает о появлении новых вакцин, заявил Путин
Президент России Владимир Путин рассказал, что глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова каждый год в разговорах с ним... РИА Новости, 25.02.2026
здоровье - общество
россия
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
здоровье - общество, россия, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова каждый год в разговорах с ним рассказывает о появлении новых вакцин.
"Вероника Игоревна обещает мне каждый год, что вот-вот будут такие вакцины", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Ранее Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин заявил о планах включения вакцин от рака в ОМС
Здоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
