ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском, рассказал РИА Новости механик-водитель артиллерийской установки 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующие в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Метис".

Место расположения склада было выявлено расчетами беспилотных летательных аппаратов.

"Наши операторы БПЛА зафиксировали точку, где находились боеприпасы противника. Поступила команда отработать максимально быстро", - сообщил он.

Экипаж артиллерийской установки оперативно выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по выявленной цели.