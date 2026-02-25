https://ria.ru/20260225/sklad-2076765492.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 25.02.2026
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском
Артиллеристы морской пехоты уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском, рассказал РИА Новости механик-водитель артиллерийской установки 55-й... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T23:27:00+03:00
2026-02-25T23:27:00+03:00
2026-02-25T23:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d0a48c803b0317b657cb9dfb560a3ae8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a00978aaad3abaf6dc9cedbba8ddf01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Красноармейск
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском
РИА Новости: морпехи уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском, рассказал РИА Новости механик-водитель артиллерийской установки 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующие в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Метис".
Место расположения склада было выявлено расчетами беспилотных летательных аппаратов.
"Наши операторы БПЛА зафиксировали точку, где находились боеприпасы противника. Поступила команда отработать максимально быстро", - сообщил он.
Экипаж артиллерийской установки оперативно выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по выявленной цели.
"Прибыли на точку и отработали. С двух снарядов попали прямо в склад боеприпасов, где находились снаряды большого калибра. По итогу склад был полностью уничтожен", - отметил военнослужащий.