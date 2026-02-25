Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/sklad-2076765492.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 25.02.2026
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском
Артиллеристы морской пехоты уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском, рассказал РИА Новости механик-водитель артиллерийской установки 55-й... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T23:27:00+03:00
2026-02-25T23:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d0a48c803b0317b657cb9dfb560a3ae8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a00978aaad3abaf6dc9cedbba8ddf01.jpg
1920
1920
true
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Красноармейск
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском

РИА Новости: морпехи уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском, рассказал РИА Новости механик-водитель артиллерийской установки 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующие в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Метис".
Место расположения склада было выявлено расчетами беспилотных летательных аппаратов.
"Наши операторы БПЛА зафиксировали точку, где находились боеприпасы противника. Поступила команда отработать максимально быстро", - сообщил он.
Экипаж артиллерийской установки оперативно выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по выявленной цели.
"Прибыли на точку и отработали. С двух снарядов попали прямо в склад боеприпасов, где находились снаряды большого калибра. По итогу склад был полностью уничтожен", - отметил военнослужащий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКрасноармейск
 
 
