В Смоленской области после атаки ВСУ на химзавод возбудили дело о теракте
14:14 25.02.2026 (обновлено: 14:17 25.02.2026)
В Смоленской области после атаки ВСУ на химзавод возбудили дело о теракте
В Смоленской области после атаки ВСУ на химзавод возбудили дело о теракте
смоленская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
дорогобужский район
дорогобуж
смоленская область
россия
дорогобужский район
смоленская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, дорогобужский район, дорогобуж
Смоленская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Дорогобужский район, Дорогобуж
В Смоленской области после атаки ВСУ на химзавод возбудили дело о теракте

СК: дело о теракте завели после атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уголовное дело о теракте заведено после атаки ВСУ на предприятие в Смоленской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По факту удара ВСУ по предприятию в Смоленской области Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 25 февраля под воздушную атаку ВСУ попал химический завод ПАО "Дорогобуж" в Дорогобужском районе Смоленской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
