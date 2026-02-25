https://ria.ru/20260225/siluanov-2076671319.html
План по обелению экономики России реализуют в этом году, заявил Силуанов
План по обелению экономики России реализуют в этом году, заявил Силуанов
План по обелению российской экономики подготовлен в правительстве и будет реализован в текущем году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.02.2026
экономика
россия
антон силуанов
План по обелению экономики России реализуют в этом году, заявил Силуанов
