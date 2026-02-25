Рейтинг@Mail.ru
Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 25.02.2026
20:10 25.02.2026
Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против России
Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 25.02.2026
Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против России
Швейцария с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ, включая ограничения на передвижение российских дипломатов, сообщил в среду РИА Новости, 25.02.2026
в мире, швейцария, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Швейцария, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против России

Швейцария с 26 февраля присоединится к 19-му пакету санкций ЕС против России

Берн
Берн - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Швейцария с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ, включая ограничения на передвижение российских дипломатов, сообщил в среду кабмин конфедерации.
"25 февраля 2026 года Федеральный совет принял решение о принятии дальнейших мер 19-го пакета санкций Европейского союза против России. Новые меры вступят в силу 26 февраля 2026 года", - говорится в пресс-релизе кабмина.
Отмечается, что Федеральный совет "по аналогии с ЕС ввел требование об отчетности о транзите и въезде в Швейцарию российского дипломатического персонала, аккредитованного в Евросоюзе".
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Вопрос о санкциях против России сняли с повестки заседаний постпредов ЕС
Вчера, 19:21
 
В миреШвейцарияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
