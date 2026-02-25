https://ria.ru/20260225/shvejtsarija-2076741833.html
Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против России
Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против России
Швейцария с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ, включая ограничения на передвижение российских дипломатов, сообщил в среду РИА Новости, 25.02.2026
