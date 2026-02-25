https://ria.ru/20260225/shkola-2076624133.html
Мишустин поддержал инициативу по анализу объема домашнего задания в школах
Мишустин поддержал инициативу по анализу объема домашнего задания в школах - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин поддержал инициативу по анализу объема домашнего задания в школах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поддерживает инициативу по анализу объема домашнего задания в школах и при необходимости его корректировки. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:28:00+03:00
2026-02-25T13:28:00+03:00
2026-02-25T13:35:00+03:00
михаил мишустин
общество
россия
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056659731_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85168b79eb47adc70a5ed036cd97f585.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076625760.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056659731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84bfc4e1fbee4afdaeaec2fabc54df69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество, россия, госдума рф, лдпр
Михаил Мишустин, Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР