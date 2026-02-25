Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поддержал инициативу по анализу объема домашнего задания в школах
13:28 25.02.2026
Мишустин поддержал инициативу по анализу объема домашнего задания в школах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поддерживает инициативу по анализу объема домашнего задания в школах и при необходимости его корректировки.
Мишустин поддержал инициативу по анализу объема домашнего задания в школах

© Getty Images / AndreaObzerovaШкольница во время урока химии
Школьница во время урока химии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Getty Images / AndreaObzerova
Школьница во время урока химии. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поддерживает инициативу по анализу объема домашнего задания в школах и при необходимости его корректировки.
Мишустин в среду выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
Один из депутатов Госдумы от фракции ЛДПР предложил совместно с правительством проанализировать вопрос объема домашнего задания в школах и скорректировать подходы по его организации.
"Инициативу однозначно поддерживаю", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся, заявил Мишустин
