Малайзия заблокировала ЛГБТ*-сервисы знакомств
25.02.2026
Малайзия заблокировала ЛГБТ*-сервисы знакомств
Малайзия заблокировала ЛГБТ*-сервисы знакомств
Малайзия заблокировала ЛГБТ*-сервисы знакомств

Власти Малайзии заблокировали сервисы знакомств для ЛГБТ

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Власти Малайзии заблокировали доступ к сайтам ЛГБТ*-знакомств (ЛГБТ*-сообщество признано в России экстремистским движением и запрещено) Grindr и Blued и рассматривают возможность введения законодательных мер для ограничения их мобильных приложений, заявил министр коммуникаций страны Фахми Фадзил.
По его словам, Малазийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) уже ограничила доступ к веб-версиям сервисов, ориентированных на представителей ЛГБТ*-сообщества, однако удаление мобильных приложений из Google Play и App Store осложняется тем, что они принадлежат иностранным компаниям.
Суд оштрафовал "Кинопоиск", "Иви" и Wink за пропаганду ЛГБТ*
11 февраля, 10:15
"Контроль над приложениями на платформах Google Play и Apple Store осуществляется в соответствии с правилами самих поставщиков платформ", - говорится в письменном заявлении министра.
Сейчас MCMC изучает дополнительные правовые механизмы для пресечения работы приложений, распространяющих ЛГБТ*-контент, противоречащий национальному законодательству Малайзии.
Среди возможных мер рассматриваются блокировка доступа, удаление контента и передача материалов правоохранительным органам.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
30 декабря 2025, 14:23
