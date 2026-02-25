Малайзия заблокировала ЛГБТ*-сервисы знакомств

ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Власти Малайзии заблокировали доступ к сайтам ЛГБТ*-знакомств (ЛГБТ*-сообщество признано в России экстремистским движением и запрещено) Grindr и Blued и рассматривают возможность введения законодательных мер для ограничения их мобильных приложений, заявил министр коммуникаций страны Фахми Фадзил.
По его словам, Малазийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) уже ограничила доступ к веб-версиям сервисов, ориентированных на представителей ЛГБТ*-сообщества, однако удаление мобильных приложений из Google Play и App Store осложняется тем, что они принадлежат иностранным компаниям.
"Контроль над приложениями на платформах Google Play и Apple Store осуществляется в соответствии с правилами самих поставщиков платформ", - говорится в письменном заявлении министра.
Сейчас MCMC изучает дополнительные правовые механизмы для пресечения работы приложений, распространяющих ЛГБТ*-контент, противоречащий национальному законодательству Малайзии.
Среди возможных мер рассматриваются блокировка доступа, удаление контента и передача материалов правоохранительным органам.
