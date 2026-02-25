Малайзия заблокировала ЛГБТ*-сервисы знакомств

ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Власти Малайзии заблокировали доступ к сайтам ЛГБТ*-знакомств (ЛГБТ*-сообщество признано в России экстремистским движением и запрещено) Grindr и Blued и рассматривают возможность введения законодательных мер для ограничения их мобильных приложений, заявил министр коммуникаций страны Фахми Фадзил.