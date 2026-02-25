https://ria.ru/20260225/serdtse-2076726132.html
"Росатом" создает биоинженерное сердце на "ядерных батарейках"
"Росатом" создает биоинженерное сердце на "ядерных батарейках"
Ученые "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца, работающего на "ядерных батарейках", сообщила госкорпорация. РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ученые "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца, работающего на "ядерных батарейках", сообщила госкорпорация.
"В настоящее время ученые "Росатома
" работают в направлении создания биоинженерного сердца, полностью выращенного из клеток человека, для работы которого будут применяться миниатюрные изотопные батарейки, способные "запустить" сердце", - говорится в сообщении.
На Форуме будущих технологий в Москве генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину ряд инновационных достижений ученых госкорпорации. Среди них - перспективные разработки в области биофабрикации, которые создают живые эквиваленты тканей и органов из собственных клеток пациента с использованием цифровых моделей и физических полей.
В лабораториях ученые "Росатома" формируют особые генетические конструкции, которые позволяют "перепрограммировать" стволовые клетки человека в универсальные. Из них можно будет выращивать ткани, подходящие любому пациенту и не вызывающие иммунного отторжения. Таким образом, не нужно дожидаться очереди и искать подходящих доноров для пересадки, поясняется в сообщении.
Главе государства продемонстрировали лабораторный образец тканеинженерного аортального клапана. Ожидается, что по своим свойствам он превосходит все существующие аналоги.