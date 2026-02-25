"Росатом" создает биоинженерное сердце на "ядерных батарейках"

На Форуме будущих технологий в Москве генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину ряд инновационных достижений ученых госкорпорации. Среди них - перспективные разработки в области биофабрикации, которые создают живые эквиваленты тканей и органов из собственных клеток пациента с использованием цифровых моделей и физических полей.

В лабораториях ученые "Росатома" формируют особые генетические конструкции, которые позволяют "перепрограммировать" стволовые клетки человека в универсальные. Из них можно будет выращивать ткани, подходящие любому пациенту и не вызывающие иммунного отторжения. Таким образом, не нужно дожидаться очереди и искать подходящих доноров для пересадки, поясняется в сообщении.