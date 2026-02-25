Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" создает биоинженерное сердце на "ядерных батарейках" - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 25.02.2026 (обновлено: 19:34 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/serdtse-2076726132.html
"Росатом" создает биоинженерное сердце на "ядерных батарейках"
"Росатом" создает биоинженерное сердце на "ядерных батарейках" - РИА Новости, 25.02.2026
"Росатом" создает биоинженерное сердце на "ядерных батарейках"
Ученые "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца, работающего на "ядерных батарейках", сообщила госкорпорация. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:59:00+03:00
2026-02-25T19:34:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838815464_114:40:2984:1654_1920x0_80_0_0_9f6fb2692a4381ee9bd0a57b9769ad46.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076714128.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838815464_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4e46c8781e4e0af1856b5b4ac54039ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" создает биоинженерное сердце на "ядерных батарейках"

"Росатом" создает биоинженерное сердце на изотопных батарейках

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип корпорации "Росатом"
Логотип корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Логотип корпорации "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ученые "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца, работающего на "ядерных батарейках", сообщила госкорпорация.
"В настоящее время ученые "Росатома" работают в направлении создания биоинженерного сердца, полностью выращенного из клеток человека, для работы которого будут применяться миниатюрные изотопные батарейки, способные "запустить" сердце", - говорится в сообщении.
На Форуме будущих технологий в Москве генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину ряд инновационных достижений ученых госкорпорации. Среди них - перспективные разработки в области биофабрикации, которые создают живые эквиваленты тканей и органов из собственных клеток пациента с использованием цифровых моделей и физических полей.
В лабораториях ученые "Росатома" формируют особые генетические конструкции, которые позволяют "перепрограммировать" стволовые клетки человека в универсальные. Из них можно будет выращивать ткани, подходящие любому пациенту и не вызывающие иммунного отторжения. Таким образом, не нужно дожидаться очереди и искать подходящих доноров для пересадки, поясняется в сообщении.
Главе государства продемонстрировали лабораторный образец тканеинженерного аортального клапана. Ожидается, что по своим свойствам он превосходит все существующие аналоги.
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин поблагодарил ученых и меценатов за деятельность в сфере биоэкономики
Вчера, 18:04
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала