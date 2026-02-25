СМИ узнали подробности о подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

"По официально не подтвержденным данным, подозреваемый с инициалами М.Р. был ранее осужден в Черногории за ношение оружия без разрешения, а во Франции - за кражи. Д.Р. был осужден за нападение на лицо при исполнении служебных обязанностей", - передает портал издания.

Об обнаружении оружия и оборудования у подозреваемых не сообщалось, дело ведет высшая прокуратура в Кралево, которая пока не выступила с официальным сообщением.

В разные годы неоднократно сообщалось о возможной подготовке покушения и об угрозах Вучичу, сам он рассказывал о тысячах подобных заявлений в интернете. За время правления его Сербской прогрессивной партии с 2012 года до настоящего времени не было ни одного завершенного судебного разбирательства по подготовке вооруженного нападения на президента Сербии с конкретными обвиняемыми.