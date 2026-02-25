В Подмосковье задержали участника секты, где нашли женщину с детьми

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против участника секты, в которой нашли женщину с двумя дочерьми, пропавшими в Петербурге, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, уточнив РИА Новости, что подозреваемый задержан в Подмосковье.

По данным следствия, в 2023 году подозреваемый вступил в секту и принял ее условия: уничтожил паспорт РФ, отказался от уплаты налогов и сборов, от службы в вооруженных силах, соблюдения законов РФ. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина вступил в секту "Русская православная церковь – Царская империя" и занимал там различные должности.

При этом, по данным следствия, мужчина занимался пропагандой секты, а также призывал граждан отказаться от исполнения обязанностей.

"О его деятельности стало известно в ходе расследования... уголовного дела по факту безвестного исчезновения женщины и двоих ее дочерей, которые прибыли на территорию Владимирской области для проживания и участия в секте", - сказала Врадий.

Она добавила, что по данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об "участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", а также о пропаганде противоправных действий на территории Московской области.

"Подозреваемый задержан", - сказала Врадий РИА Новости.

По ее словам, на допросе он отказался от дачи показаний.

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины", - отметила Врадий , добавив, что у подозреваемого дома уже прошли обыски, обнаружена литература и инструкции, предназначенные для новых участников организации.