В Подмосковье задержали участника секты, где нашли женщину с детьми - РИА Новости, 25.02.2026
19:27 25.02.2026 (обновлено: 19:31 25.02.2026)
В Подмосковье задержали участника секты, где нашли женщину с детьми
В Подмосковье задержали участника секты, где нашли женщину с детьми
происшествия, москва, россия, ольга врадий
Происшествия, Москва, Россия, Ольга Врадий
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против участника секты, в которой нашли женщину с двумя дочерьми, пропавшими в Петербурге, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, уточнив РИА Новости, что подозреваемый задержан в Подмосковье.
По данным следствия, в 2023 году подозреваемый вступил в секту и принял ее условия: уничтожил паспорт РФ, отказался от уплаты налогов и сборов, от службы в вооруженных силах, соблюдения законов РФ. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина вступил в секту "Русская православная церковь – Царская империя" и занимал там различные должности.
При этом, по данным следствия, мужчина занимался пропагандой секты, а также призывал граждан отказаться от исполнения обязанностей.
"О его деятельности стало известно в ходе расследования... уголовного дела по факту безвестного исчезновения женщины и двоих ее дочерей, которые прибыли на территорию Владимирской области для проживания и участия в секте", - сказала Врадий.
Она добавила, что по данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об "участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", а также о пропаганде противоправных действий на территории Московской области.
"Подозреваемый задержан", - сказала Врадий РИА Новости.
По ее словам, на допросе он отказался от дачи показаний.
"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины", - отметила Врадий, добавив, что у подозреваемого дома уже прошли обыски, обнаружена литература и инструкции, предназначенные для новых участников организации.
Волгоградская епархия в 2023 году предупреждала о появлении в регионе тоталитарной секты "Русская православная церковь – Царская империя", которая призывает создать внутри России независимое государство "Триединая Русь", расклеивает пропагандистские объявления на дверях и стенах православных храмов. Во главе секты, по информации священнослужителей, стоят ранее судимый человек, который именует себя "патриарх-царь-пророк Илья", и его помощник - "митрополит" всея Руси и "пророк" Енох.
