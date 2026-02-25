В Раде заявили, что СБУ задержала командующего логистикой ВВС Украины

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала командующего логистикой воздушных сил ВСУ и начальника управления СБУ в Житомирской области, утверждает депутат Верховной рады (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) Алексей Гончаренко*.