В Раде заявили, что СБУ задержала командующего логистикой ВВС Украины
14:58 25.02.2026
В Раде заявили, что СБУ задержала командующего логистикой ВВС Украины
В Раде заявили, что СБУ задержала командующего логистикой ВВС Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала командующего логистикой воздушных сил ВСУ и начальника управления СБУ в Житомирской области, утверждает депутат... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:58:00+03:00
2026-02-25T14:58:00+03:00
россия, житомирская область, алексей гончаренко, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Россия, Житомирская область, Алексей Гончаренко, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что СБУ задержала командующего логистикой ВВС Украины

В Раде заявили, что СБУ задержала командующего логистикой ВВС Украины за взятку

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала командующего логистикой воздушных сил ВСУ и начальника управления СБУ в Житомирской области, утверждает депутат Верховной рады (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) Алексей Гончаренко*.
"СБУ задержала командующего логистикой воздушных сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области на взятке 320 тысяч долларов. По версии следствия, они организовали хищение средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Имен задержанных он не называет. Официального подтверждения этой информации пока нет.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
