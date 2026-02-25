Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк снизил ставки по ипотеке - РИА Новости, 25.02.2026
12:51 25.02.2026 (обновлено: 12:54 25.02.2026)
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на первичку теперь составит 15,7%, на вторичку - 16,5%,... РИА Новости, 25.02.2026
экономика
сбербанк россии
сбер
домклик
экономика, сбербанк россии, сбер, домклик
Экономика, Сбербанк России, Сбер, ДомКлик
Сбербанк снизил ставки по ипотеке

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сбербанк с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на первичку теперь составит 15,7%, на вторичку - 16,5%, сообщается в пресс-релизе банка.
"С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 п.п.: на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1-30%, а также дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе "Ипотека+" (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы)", - говорится в сообщении.
Минимальные ставки на "Домклик" составят от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16,5% - на покупку вторички, от 17,6% - по программе "Строительство жилого дома" (все программы без господдержки), говорится там.
Также Сбербанк снижает минимальный размер первоначального взноса по программам "Строительство жилого дома" и "Загородная недвижимость" с 25% до 20%.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
15 февраля, 07:40
 
ЭкономикаСбербанк РоссииСберДомКлик
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
