Сбербанк снизил ставки по ипотеке

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сбербанк с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на первичку теперь составит 15,7%, на вторичку - 16,5%, сообщается в пресс-релизе банка.

"С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 п.п.: на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1-30%, а также дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе "Ипотека+" (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы)", - говорится в сообщении.

Минимальные ставки на "Домклик" составят от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16,5% - на покупку вторички, от 17,6% - по программе "Строительство жилого дома" (все программы без господдержки), говорится там.