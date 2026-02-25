Евгений Герасимов рассказал о будущих премьерах Театра Сатиры

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов в интервью РИА Новости рассказал, что в ближайшее время в театре представят спектакли по пьесам Фридриха Дюррентматта и Жорди Гальсерана.

Герасимов в среду отмечает свой день рождения, ему исполняется 75 лет.

"У нас много спектаклей запланировано. Например, "Визит дамы" будет ставить режиссер Антон Яковлев. В этом сезоне появится спектакль по пьесе драматурга Жорди Гальсерана "Метод Грёнхольма" в постановке режиссера Альберта Хасиева", - сказал он.

Кроме того, Театр Сатиры совместно с НКО "Физтехсоюз" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представит проект "Физики". "Очень интересный проект, мы уже приступили к репетициям", - отметил Герасимов.

Он также отметил, что в текущем сезоне было выпущено восемь новых проектов, из них три спектакля на Основной сцене и три - на "Чердаке Сатиры".