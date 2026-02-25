Рейтинг@Mail.ru
США вводят санкции против лиц, якобы связанных с ракетной программой Ирана - РИА Новости, 25.02.2026
20:54 25.02.2026
США вводят санкции против лиц, якобы связанных с ракетной программой Ирана
США вводят санкции против лиц, якобы связанных с ракетной программой Ирана - РИА Новости, 25.02.2026
США вводят санкции против лиц, якобы связанных с ракетной программой Ирана
Новые санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана направлены против физических и юридических лиц, якобы помогающих Тегерану в разработке баллистических ракет и РИА Новости, 25.02.2026
США вводят санкции против лиц, якобы связанных с ракетной программой Ирана

Госдеп: США вводят санкции против лиц, связанных с ракетной программой Ирана

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Новые санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана направлены против физических и юридических лиц, якобы помогающих Тегерану в разработке баллистических ракет и других видов вооружений, заявил госдеп.
Ранее министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о расширении антииранских санкций, распространив рестрикции еще на 20 физических и юридических лиц, а также 12 судов.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США
Вчера, 16:01
"Соединенные Штаты вводят санкции против физических и юридических лиц, связанных с несколькими сетями закупок вооружений, базирующихся в Иране, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые поддерживают разработку иранским режимом баллистических ракет и современных неядерных вооружений", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Томми Пиготта.
Он добавил, что Вашингтон также вводит санкции против ряда судов, которые якобы перевозили иранскую нефть.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому
Вчера, 16:01
 
