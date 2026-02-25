США вводят санкции против лиц, якобы связанных с ракетной программой Ирана

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Новые санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана направлены против физических и юридических лиц, якобы помогающих Тегерану в разработке баллистических ракет и других видов вооружений, заявил госдеп.
Ранее министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о расширении антииранских санкций, распространив рестрикции еще на 20 физических и юридических лиц, а также 12 судов.
"Соединенные Штаты вводят санкции против физических и юридических лиц, связанных с несколькими сетями закупок вооружений, базирующихся в Иране, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые поддерживают разработку иранским режимом баллистических ракет и современных неядерных вооружений", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Томми Пиготта.
Он добавил, что Вашингтон также вводит санкции против ряда судов, которые якобы перевозили иранскую нефть.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.