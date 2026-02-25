Вопрос о санкциях против России сняли с повестки заседаний постпредов ЕС

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Вопрос о согласовании нового 20-го пакета санкций против России снят с повестки заседаний постпредов стран сообщества, в среду его уже не обсуждали, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник на условиях анонимности.

"На данный момент этот вопрос не стоит в повестке заседаний COREPER, и сегодня его не обсуждали", - сказал собеседник агентства.