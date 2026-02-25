Рейтинг@Mail.ru
Вопрос о санкциях против России сняли с повестки заседаний постпредов ЕС
19:21 25.02.2026
Вопрос о санкциях против России сняли с повестки заседаний постпредов ЕС
в мире, россия, венгрия, будапешт, санкции в отношении россии, евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Санкции в отношении России, Евросоюз
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Вопрос о согласовании нового 20-го пакета санкций против России снят с повестки заседаний постпредов стран сообщества, в среду его уже не обсуждали, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник на условиях анонимности.
"На данный момент этот вопрос не стоит в повестке заседаний COREPER, и сегодня его не обсуждали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пакет сейчас полностью застопорился из-за позиции Венгрии, и для его разблокирования и возобновления согласования необходима смена решения со стороны Будапешта. "Думаю, идея состоит в том, чтобы посмотреть, как будут развиваться события и, в частности, будет ли движение со стороны Венгрии", - сказал собеседник агентства.
Ранее Венгрия заблокировала согласование 20-го пакета санкций против России и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения поставок Украиной нефти по трубопроводу "Дружба".
Лукойл - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Британия продлила исключение из-под санкций зарубежных активов "Лукойла"
