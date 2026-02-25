https://ria.ru/20260225/sanktsii-2076732471.html
Вопрос о санкциях против России сняли с повестки заседаний постпредов ЕС
Вопрос о согласовании нового 20-го пакета санкций против России снят с повестки заседаний постпредов стран сообщества, в среду его уже не обсуждали, сообщил РИА РИА Новости, 25.02.2026
