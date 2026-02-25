Британия продлила исключение из-под санкций зарубежных активов "Лукойла"

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Британия продлила исключение из-под санкций для компании Lukoil International GmbH, которая включает в себя все зарубежные активы "Лукойла", до 25 августа, следует из обновленной генеральной лицензии.

В конце ноября 2025 года Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела Lukoil International GmbH из-под санкций после введения санкций против российской компании.

"Настоящая лицензия вступает в силу с 27 ноября 2025 года и истекает 25 августа 2026 года", - говорится в обновленной лицензии.

Как сообщается в лицензии, "лица могут продолжать осуществлять операции с Lukoil International и дочерними компаниями Lukoil International".