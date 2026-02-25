Рейтинг@Mail.ru
18:46 25.02.2026 (обновлено: 19:15 25.02.2026)
Британия продлила исключение из-под санкций зарубежных активов "Лукойла"
Британия продлила исключение из-под санкций зарубежных активов "Лукойла"
экономика, лукойл, в мире, россия, великобритания, роснефть, лондон
Экономика, ЛУКОЙЛ, В мире, Россия, Великобритания, Роснефть, Лондон
"Лукойл". Архивное фото
ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Британия продлила исключение из-под санкций для компании Lukoil International GmbH, которая включает в себя все зарубежные активы "Лукойла", до 25 августа, следует из обновленной генеральной лицензии.
В конце ноября 2025 года Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела Lukoil International GmbH из-под санкций после введения санкций против российской компании.
"Настоящая лицензия вступает в силу с 27 ноября 2025 года и истекает 25 августа 2026 года", - говорится в обновленной лицензии.
Как сообщается в лицензии, "лица могут продолжать осуществлять операции с Lukoil International и дочерними компаниями Lukoil International".
В октябре 2025 года Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что попытки Лондона задушить российскую экономику санкциями против энергетического сектора будут иметь эффект бумеранга и повредят экономике самой Британии.
Нефтеперерабатывающий завод Петротель-Лукойл под Плоешти, Румыния - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ: Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы "Лукойла"
13 февраля, 00:17
 
