Санкции против России вернулись бумерангом к их создателям, заявил Оверчук
15:59 25.02.2026 (обновлено: 16:08 25.02.2026)
Санкции против России вернулись бумерангом к их создателям, заявил Оверчук
Тридцать две тысячи санкций, которые объявили России, бумерангом вернулись к тем, кто их объявлял, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.02.2026
2026
россия, алексей оверчук, европа
Россия, Алексей Оверчук, Европа
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Алексей Оверчук. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Тридцать две тысячи санкций, которые объявили России, бумерангом вернулись к тем, кто их объявлял, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Те 32 тысячи санкций, которые были применены к России, в конечном итоге бумерангом прилетели к тем, кто эти санкции нам объявлял. Это, конечно же, и потеря рабочих мест в Европе, и формирование гораздо худших конкурентных условий на мировых рынках за счет потери доступа к российской энергии, поэтому они сами себя наказали", - заявил Оверчук в эфире телеканала "Россия 24".
Россия, в свою очередь, развивается и создает лучшие конкурентные условия для российских производителей, отметил он.
