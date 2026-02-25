https://ria.ru/20260225/sanktsii-2076679832.html
Санкции против России вернулись бумерангом к их создателям, заявил Оверчук
Санкции против России вернулись бумерангом к их создателям, заявил Оверчук
Тридцать две тысячи санкций, которые объявили России, бумерангом вернулись к тем, кто их объявлял, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.02.2026
