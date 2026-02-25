Рейтинг@Mail.ru
Число санкций против России превысило 31,5 тысячи
01:29 25.02.2026 (обновлено: 01:39 25.02.2026)
Число санкций против России превысило 31,5 тысячи
Дарья Буймова
Число санкций против России превысило 31,5 тысячи

РИА Новости: число введенных против России санкций превысило 31,5 тысячи

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Количество санкций, введенных против России начиная с 2014 года, превысило 31,5 тысячи, подсчитало РИА Новости по открытым данным и информации независимого аналитического портала Castellum.
Речь идет о неторговых рестрикциях (не считая санкции на торговлю конкретными товарами). Из них почти 92,5 процента вступили в силу с конца февраля 2022 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Санкции снимут за деньги: американцы скупят в России все ценное
21 февраля, 08:00
Самое большое количество ограничений приходится на США — 23,5 процента или 7411. Их число стало чуть меньше, так как Штаты 18 декабря 2025 года исключили из-под действия антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц. В тройку также вошли Канада с 12,6 процента (3980) и Швейцария с 12,2 процента (3851).
Четвертое место остается за Евросоюзом: вместе с учетом 19-го пакета, объединение ввело против России 3212 ограничений (10,2 процента). За ним идут Норвегия — 2838 ограничений (девять процентов), поднявшаяся на шестое место за счет новых ограничений Великобритания — 2537 (8,1 процента), Исландия — 2482 (7,9 процента) и Новая Зеландия с 2032 санкциями (6,4 процента).
В десятку также вошли Австралия — 1694 рестрикций (5,4 процента), и Япония — 1441 (4,6 процента).
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
24 февраля, 08:00
 
