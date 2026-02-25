Число санкций против России превысило 31,5 тысячи

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Количество санкций, введенных против России начиная с 2014 года, превысило 31,5 тысячи, подсчитало РИА Новости по открытым данным и информации независимого аналитического портала Castellum.

Речь идет о неторговых рестрикциях (не считая санкции на торговлю конкретными товарами). Из них почти 92,5 процента вступили в силу с конца февраля 2022 года.

В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.