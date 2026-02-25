https://ria.ru/20260225/samozapret-2076679185.html
Почти 25 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты
Почти 25 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 25.02.2026
Почти 25 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты
Более миллиона россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт, а 24 миллиона — на кредиты, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:56:00+03:00
2026-02-25T15:56:00+03:00
2026-02-25T16:36:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
https://ria.ru/20260121/simkarty-2069327372.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий григоренко, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ
Почти 25 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты
Почти 25 млн россиян установили самозапрет на кредиты
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более миллиона россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт, а 24 миллиона — на кредиты, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Свыше миллиона граждан установили самозапрет на оформление новых сим-карт через портал "Госуслуги", а более 24 миллионов человек оформили самозапрет на получение кредитов и займов", — заявил Григоренко
.
По словам вице-премьера, эти показатели подтверждают, что антимошеннические сервисы востребованы и активно используются.
Он напомнил, что эта работа продолжается: Госдума уже приняла в первом чтении второй пакет антимошеннических мер. Он предусматривает дополнительные инструменты защиты, в том числе возможность сообщить о факте мошенничества через "Госулуги".
Установить самозапрет на кредиты и займы можно с 1 марта 2025 года, на оформление сим-карт — с 1 сентября 2025-го. Причем он может быть полным или частичным — например, запретить оформлять займы дистанционно, но сохранить возможность заключить договор при личном присутствии в офисе банка. Снять самозапрет можно только при посещении МФЦ.