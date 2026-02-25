Почти 25 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более миллиона россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт, а 24 миллиона — на кредиты, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Свыше миллиона граждан установили самозапрет на оформление новых сим-карт через портал "Госуслуги", а более 24 миллионов человек оформили самозапрет на получение кредитов и займов", — заявил Григоренко

По словам вице-премьера, эти показатели подтверждают, что антимошеннические сервисы востребованы и активно используются.

Он напомнил, что эта работа продолжается: Госдума уже приняла в первом чтении второй пакет антимошеннических мер. Он предусматривает дополнительные инструменты защиты, в том числе возможность сообщить о факте мошенничества через "Госулуги".