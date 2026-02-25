Рейтинг@Mail.ru
Почти 25 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 25.02.2026 (обновлено: 16:36 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/samozapret-2076679185.html
Почти 25 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты
Почти 25 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 25.02.2026
Почти 25 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты
Более миллиона россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт, а 24 миллиона — на кредиты, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:56:00+03:00
2026-02-25T16:36:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
https://ria.ru/20260121/simkarty-2069327372.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий григоренко, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ
Почти 25 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты

Почти 25 млн россиян установили самозапрет на кредиты

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более миллиона россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт, а 24 миллиона — на кредиты, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Свыше миллиона граждан установили самозапрет на оформление новых сим-карт через портал "Госуслуги", а более 24 миллионов человек оформили самозапрет на получение кредитов и займов", — заявил Григоренко.
По словам вице-премьера, эти показатели подтверждают, что антимошеннические сервисы востребованы и активно используются.
Он напомнил, что эта работа продолжается: Госдума уже приняла в первом чтении второй пакет антимошеннических мер. Он предусматривает дополнительные инструменты защиты, в том числе возможность сообщить о факте мошенничества через "Госулуги".
Установить самозапрет на кредиты и займы можно с 1 марта 2025 года, на оформление сим-карт — с 1 сентября 2025-го. Причем он может быть полным или частичным — например, запретить оформлять займы дистанционно, но сохранить возможность заключить договор при личном присутствии в офисе банка. Снять самозапрет можно только при посещении МФЦ.
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
МВД рассказало, как узнать, сколько сим-карт зарегистрированы на человека
21 января, 15:12
 
ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала