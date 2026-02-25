Рейтинг@Mail.ru
В России создали комплекс, предотвращающий столкновения самолетов с птицами
15:13 25.02.2026
В России создали комплекс, предотвращающий столкновения самолетов с птицами
В России создали комплекс, предотвращающий столкновения самолетов с птицами
ростех, международная организация гражданской авиации, пулково (аэропорт), технологии
Ростех, Международная организация гражданской авиации, Пулково (аэропорт), Технологии, Хорошие новости
Автоматизированный комплекс ОРНИ
© Фото : Ростех
Автоматизированный комплекс ОРНИ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Ростех" разработал автоматизированный комплекс для предотвращения столкновений самолетов с птицами, который может сэкономить авиакомпаниям совокупно до миллиарда долларов в год, сообщили в госкорпорации.
"Международная организация гражданской авиации подсчитала, что ежегодно в мире фиксируется около 5,4 тысячи столкновений воздушных судов с птицами. Совокупный ущерб авиакомпаний при этом достигает 1 миллиард долларов... Для предотвращения подобных происшествий создаются системы орнитологической безопасности. Одна из них – автоматизированный комплекс ОРНИ нашего холдинга "Росэл", - говорится в пресс-релизе "Ростеха".
Комплекс отслеживает высоту, скорость и траектории движения до 100 птиц в радиусе 10 километров. Он связан со средствами отпугивания и управляет ими в автоматическом режиме, а также отображает информацию на цифровой карте в режиме реального времени.
Система уже прошла испытания в аэропорту "Пулково" и показала высокую эффективность. Комплекс работает круглосуточно и в любых погодных условиях, а также не влияет на радиоэлектронные средства аэропорта, отметили в "Ростехе".
Голубь-биодрон PJN-1 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Российская компания создала голубей-биодронов
26 ноября 2025, 02:22
26 ноября 2025, 02:22
 
Хорошие новости, Ростех, Международная организация гражданской авиации, Пулково (аэропорт), Технологии
 
 
