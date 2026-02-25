В России создали комплекс, предотвращающий столкновения самолетов с птицами

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Ростех" разработал автоматизированный комплекс для предотвращения столкновений самолетов с птицами, который может сэкономить авиакомпаниям совокупно до миллиарда долларов в год, сообщили в госкорпорации.

Комплекс отслеживает высоту, скорость и траектории движения до 100 птиц в радиусе 10 километров. Он связан со средствами отпугивания и управляет ими в автоматическом режиме, а также отображает информацию на цифровой карте в режиме реального времени.