Занявшей 10-е место на Играх экс-россиянке подарили квартиру в Казахстане

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Фигуристку Софью Самоделкину по возвращении в Казахстан после зимних Олимпийских игр торжественно встретили в аэропорту Астаны, где ей вручили ключи от квартиры, сообщается на сайте акимата (мэрии) города.

На Играх Самоделкина заняла десятое место. Также Михаил Шайдоров стал первым представителем Казахстана, завоевавшим золотую медаль Олимпиады в фигурном катании.

В ходе встречи Самоделкиной и ее тренеру Асем Кассановой вручили ключи от однокомнатной квартиры в Астане, а Шайдорову и его наставнику Алексею Урманову - от трехкомнатной. Спортсменов и тренеров также поздравили представители властей и президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин.

« "Сегодня наши герои вернулись с большого пути. Прежде всего, мы должны поблагодарить тренеров и семьи, которые воспитали чемпионов. Казахстан был полностью достоин этого золота. Они - наши новые герои", - сказал Головкин.