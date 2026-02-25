Рейтинг@Mail.ru
13:49 25.02.2026 (обновлено: 13:50 25.02.2026)
Занявшей 10-е место на Играх экс-россиянке подарили квартиру в Казахстане
Занявшей 10-е место на Играх экс-россиянке подарили квартиру в Казахстане
софья самоделкина, геннадий головкин, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Софья Самоделкина, Геннадий Головкин, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
© Фото : Социальные сети Софьи СамоделкинойСофья Самоделкина
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Фигуристку Софью Самоделкину по возвращении в Казахстан после зимних Олимпийских игр торжественно встретили в аэропорту Астаны, где ей вручили ключи от квартиры, сообщается на сайте акимата (мэрии) города.
На Играх Самоделкина заняла десятое место. Также Михаил Шайдоров стал первым представителем Казахстана, завоевавшим золотую медаль Олимпиады в фигурном катании.
В ходе встречи Самоделкиной и ее тренеру Асем Кассановой вручили ключи от однокомнатной квартиры в Астане, а Шайдорову и его наставнику Алексею Урманову - от трехкомнатной. Спортсменов и тренеров также поздравили представители властей и президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин.
«
"Сегодня наши герои вернулись с большого пути. Прежде всего, мы должны поблагодарить тренеров и семьи, которые воспитали чемпионов. Казахстан был полностью достоин этого золота. Они - наши новые герои", - сказал Головкин.
Олимпийские игры завершились 22 февраля. Россию в фигурном катании представили Петр Гуменник и Аделия Петросян, занявшие шестые места.
Михаил Шайдоров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мегасенсация в фигурном катании: русский тренер привел Казахстан к золоту
14 февраля, 02:55
 
Фигурное катаниеСофья СамоделкинаГеннадий ГоловкинПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026
 
