Занявшей 10-е место на Играх экс-россиянке подарили квартиру в Казахстане
Занявшей 10-е место на Играх экс-россиянке подарили квартиру в Казахстане - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Занявшей 10-е место на Играх экс-россиянке подарили квартиру в Казахстане
Фигуристку Софью Самоделкину по возвращении в Казахстан после зимних Олимпийских игр торжественно встретили в аэропорту Астаны, где ей вручили ключи от... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T13:49:00+03:00
2026-02-25T13:49:00+03:00
2026-02-25T13:50:00+03:00
фигурное катание
софья самоделкина
геннадий головкин
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
софья самоделкина, геннадий головкин, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Софья Самоделкина, Геннадий Головкин, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Занявшей 10-е место на Играх экс-россиянке подарили квартиру в Казахстане
Фигуристке Самоделкиной после возвращения с Олимпиады подарили квартиру в Астане
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Фигуристку Софью Самоделкину по возвращении в Казахстан после зимних Олимпийских игр торжественно встретили в аэропорту Астаны, где ей вручили ключи от квартиры, сообщается на сайте акимата (мэрии) города.
На Играх Самоделкина заняла десятое место. Также Михаил Шайдоров стал первым представителем Казахстана, завоевавшим золотую медаль Олимпиады в фигурном катании.
В ходе встречи Самоделкиной и ее тренеру Асем Кассановой вручили ключи от однокомнатной квартиры в Астане, а Шайдорову и его наставнику Алексею Урманову - от трехкомнатной. Спортсменов и тренеров также поздравили представители властей и президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин.
«
"Сегодня наши герои вернулись с большого пути. Прежде всего, мы должны поблагодарить тренеров и семьи, которые воспитали чемпионов. Казахстан был полностью достоин этого золота. Они - наши новые герои", - сказал Головкин.
Олимпийские игры завершились 22 февраля. Россию в фигурном катании представили Петр Гуменник и Аделия Петросян, занявшие шестые места.