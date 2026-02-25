Концерт Сабурова на Пхукете был посвящен запрету на его въезд в Россию

ПХУКЕТ, 25 фев – РИА Новости. Все выступление стендап-комика Нурлана Сабурова во время концерта на таиландском Пхукете был посвящен запрету на его въезд в РФ на 50 лет из-за несоблюдения законов страны, сообщает корреспондент РИА Новости.