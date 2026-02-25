https://ria.ru/20260225/saburov-2076751740.html
Концерт Сабурова на Пхукете был посвящен запрету на его въезд в Россию
Все выступление стендап-комика Нурлана Сабурова во время концерта на таиландском Пхукете был посвящен запрету на его въезд в РФ на 50 лет из-за несоблюдения... РИА Новости, 25.02.2026
пхукет (остров)
россия
нурлан сабуров
таиланд
в мире
