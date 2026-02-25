Рейтинг@Mail.ru
21:35 25.02.2026
Концерт Сабурова на Пхукете был посвящен запрету на его въезд в Россию
ПХУКЕТ, 25 фев – РИА Новости. Все выступление стендап-комика Нурлана Сабурова во время концерта на таиландском Пхукете был посвящен запрету на его въезд в РФ на 50 лет из-за несоблюдения законов страны, сообщает корреспондент РИА Новости.
Концерт анонсировался как "повторение выступления на Пхукете от 6 января 2026 года", однако главной темой всего концерта стал именно запрет на въезд.
В выступлении комика, помимо монолога, непосредственно касавшегося запрета на въезд в Россию, было много шуток, связанных с бытом, семьей и семейными отношениями.
Сабуров заявил о намерении вернуться в Россию
Вчера, 18:11
Сабуров заявил о намерении вернуться в Россию
Вчера, 18:11
 
