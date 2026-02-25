https://ria.ru/20260225/saburov-2076716363.html
Сабуров заявил о намерении вернуться в Россию
Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому на полвека запретили въезд в Россию, на своем первом концерте в Таиланде заявил о намерении вернуться в РФ и заверил, что
ПХУКЕТ, 25 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому на полвека запретили въезд в Россию, на своем первом концерте в Таиланде заявил о намерении вернуться в РФ и заверил, что отныне у него будут патриотичные выступления.
"А я планирую вернуться в Россию", - сказал Сабуров со сцены.
Зал встретил эту реплику аплодисментами.
"Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут супер-патриотические выступления", - отметил комик.
Первый после запрета на въезд в Россию
концерт стендап-комика в тайском Пхукете
начался с более чем 40-минутной задержкой.