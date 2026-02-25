Сервис "Долями": рынок BNPL продолжит рост за счет расширения сценариев

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Рынок рассрочек по схеме BNPL ("покупай сейчас, плати потом") в России продолжит развиваться после адаптации к новым требованиям законодательства, в том числе, за счет расширения сценариев использования рассрочки, заявил в Рынок рассрочек по схеме BNPL ("покупай сейчас, плати потом") в России продолжит развиваться после адаптации к новым требованиям законодательства, в том числе, за счет расширения сценариев использования рассрочки, заявил в интервью "Российской газете" генеральный директор сервиса "Долями" Т-Банка Максим Зайцев.

"С одной стороны, регулирование будет сдерживать темпы роста. С другой — рынок может продолжить развитие за счет расширения сценариев использования рассрочки. При этом, даже при активном развитии рассрочек внутри маркетплейсов рост, скорее всего, будет более умеренным, чем в предыдущие годы. Важно учитывать и экономику: закон запрещает взимать комиссию с клиента, а бюджеты магазинов на компенсацию этой комиссии не резиновые", — приводит издание слова эксперта.

Говоря о прогнозах на 2026 год, Зайцев отметил, что многое будет зависеть от того, как будет расти проникновение рассрочек на маркетплейсах и как рынок в целом адаптируется к новому закону. Кроме того, на рынок могут выйти крупные сети магазинов и супермаркетов, торгующие продуктами и товарами повседневного спроса.

"Сегодня рынок в значительной степени формируется крупными маркетплейсами и банками, которые развивают собственные сервисы рассрочки. Маркетплейсы активно наращивают объемы за счет своей аудитории, а банки — за счет платежной инфраструктуры и клиентской базы", – добавил эксперт "Долями".

Как ранее сообщалось, с 1 апреля 2026 года вступает в силу федеральный закон № 283-ФЗ от 31 июля 2025 года о сервисе рассрочки. Согласно закону, цена товара по договору сервиса рассрочки должна быть равна цене товара при полной оплате. Для беспроцентной рассрочки через оператора установлен срок не более шести месяцев для договоров, заключенных с 1 апреля 2026 года, и не более четырех месяцев для договоров, заключенных с 1 апреля 2028 года. Введен предел штрафов: не больше 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Информация о рассрочках свыше 50 тысяч рублей будет передаваться в Бюро кредитных историй. При этом положения закона не применяются к договорам, заключенным до 1 апреля 2026 года.

В интервью газете Зайцев напомнил, что изначально рынок был четко сегментирован ― разные форматы закрывали разные категории товаров и чеки. Новый телевизор традиционно покупали по POS-кредиту (кредиту на покупку в торговых точках) или через сценарии с кредитными картами, а с помощью классического BNPL позволяющего приобрести товар, разделив его оплату на несколько частей в течение короткого периода времени без оформления кредита или залога, покупали, например, духи или платье.

"Однако формат BNPL оказался настолько удобным и простым для клиентов, что спрос на него начал быстро расти. Понятный интерфейс, быстрое оформление без документов - люди захотели оплачивать так практически все. Если раньше рассрочка использовалась в основном для редких средних по чеку покупок - например, мелкой техники, то со временем она превратилась в привычный способ оплаты для покупок с любыми чеками", - указал он.