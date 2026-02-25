Рейтинг@Mail.ru
В Румынии могут повысить возраст ухода на досрочную пенсию
00:53 25.02.2026 (обновлено: 01:00 25.02.2026)
В Румынии могут повысить возраст ухода на досрочную пенсию
Премьер Румынии Илие Боложан заявил, что в стране необходимо повысить пенсионный возраст для всех категорий лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию. РИА Новости, 25.02.2026
в мире
румыния
бухарест
румыния
бухарест
в мире, румыния, бухарест
В мире, Румыния, Бухарест
Премьер Румынии хочет повысить пенсионный возраст выходящих на пенсию досрочно

Здание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Премьер Румынии Илие Боложан заявил, что в стране необходимо повысить пенсионный возраст для всех категорий лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию.
"Необходимо повысить пенсионный возраст для всех категорий работников в Румынии, которые пользуются той или иной формулой досрочного выхода на пенсию. И я говорил и говорю, что наша страна больше не может позволить себе отправлять людей на пенсию в 48, 49, 51, 52 года. Это правда", — заявил Боложан.
Премьер-министр предупредил, что устойчивость пенсионной системы находится под угрозой в ближайшие годы.
Заявления премьер-министра прозвучали на фоне прошедших во вторник в Бухаресте протестов профсоюзных деятелей из Департамента обороны и общественного порядка, входящих в несколько федераций, которые выразили недовольство намерением повысить пенсионный возраст. Они обвиняют премьер-министра в подрыве обороноспособности Румынии и упрекают его в предательстве интересов системы.
Ранее Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
