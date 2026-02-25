Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ прокомментировали сообщения об угрозе Европе со стороны церкви - РИА Новости, 25.02.2026
22:17 25.02.2026
В РПЦ прокомментировали сообщения об угрозе Европе со стороны церкви
В РПЦ прокомментировали сообщения об угрозе Европе со стороны церкви
Заявления в Европе об "угрозе" со стороны Русской православной церкви используются для давления на русское православие и культуру, считает заместитель... РИА Новости, 25.02.2026
В РПЦ прокомментировали сообщения об угрозе Европе со стороны церкви

Кипшидзе назвал заявления в Европе об угрозе со стороны РПЦ способом давления

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заявления в Европе об "угрозе" со стороны Русской православной церкви используются для давления на русское православие и культуру, считает заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники в европейской разведке сообщила, что в ряде стран Европы обеспокоены наличием российской недвижимости, в том числе принадлежащей РПЦ, вблизи военных и гражданских объектов. В публикации утверждалось, что такие объекты якобы могут использоваться в качестве "троянских коней". При этом никаких доказательств использования этих зданий не по назначению не приводится.
"Данные информационные нарративы (о страхе европейской разведки перед храмами РПЦ - ред.) следует рассматривать в контексте давления на русское православие и русскую культуру в целом. Некоторые политические силы на Западе хотят, чтобы население воспринимало их как угрозу, не было с ними знакомо и боялось к ним прикоснуться", - сказал Кипшидзе интернет-изданию NEWS.ru.
Распятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В РПЦ прокомментировали отношения с католическим миром
12 февраля, 18:23
 
ЕвропаВахтанг КипшидзеРусская православная церковь
 
 
