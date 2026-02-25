В РПЦ прокомментировали сообщения об угрозе Европе со стороны церкви

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заявления в Европе об "угрозе" со стороны Русской православной церкви используются для давления на русское православие и культуру, считает заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.