В РПЦ прокомментировали сообщения об угрозе Европе со стороны церкви

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заявления в Европе об "угрозе" со стороны Русской православной церкви используются для давления на русское православие и культуру, считает заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники в европейской разведке сообщила, что в ряде стран Европы обеспокоены наличием российской недвижимости, в том числе принадлежащей РПЦ, вблизи военных и гражданских объектов. В публикации утверждалось, что такие объекты якобы могут использоваться в качестве "троянских коней". При этом никаких доказательств использования этих зданий не по назначению не приводится.
"Данные информационные нарративы (о страхе европейской разведки перед храмами РПЦ - ред.) следует рассматривать в контексте давления на русское православие и русскую культуру в целом. Некоторые политические силы на Западе хотят, чтобы население воспринимало их как угрозу, не было с ними знакомо и боялось к ним прикоснуться", - сказал Кипшидзе интернет-изданию NEWS.ru.
