17:48 25.02.2026 (обновлено: 17:56 25.02.2026)
Путин: Россия создает решения мирового уровня в области цифровых платформ
Путин: Россия создает решения мирового уровня в области цифровых платформ
россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин: Россия создает решения мирового уровня в области цифровых платформ

Путин: Россия готова делиться компетенциями в области цифровых платформ

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия создает решения мирового уровня в области цифровых платформ и готова делиться компетенциями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этой сфере (цифровых платформ – ред.) Россия создает решения мирового уровня. Мы готовы делиться своим опытом и компетенциями в интересах всего человечества", - сказал Путин на Форуме будущих технологий.
