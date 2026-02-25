https://ria.ru/20260225/rossiya-2076708512.html
Путин: Россия создает решения мирового уровня в области цифровых платформ
Путин: Россия создает решения мирового уровня в области цифровых платформ
Россия создает решения мирового уровня в области цифровых платформ и готова делиться компетенциями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
