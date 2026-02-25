Мишустин заявил о необходимости единства народов России

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Народы России уважают традиции, культуру и веру друг друга, это единство необходимо для развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год