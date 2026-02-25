https://ria.ru/20260225/rossiya-2076622459.html
Мишустин заявил о необходимости единства народов России
Мишустин заявил о необходимости единства народов России - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин заявил о необходимости единства народов России
Народы России уважают традиции, культуру и веру друг друга, это единство необходимо для развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:22:00+03:00
2026-02-25T13:22:00+03:00
2026-02-25T13:22:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076614229_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2758d116f3df1df99cc1f63c811ec907.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064589958.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076614229_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1faf65fc2c65d8ba5a88d28570ae20f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Мишустин заявил о необходимости единства народов России
Мишустин: единство народов должно стать опорой для развития России